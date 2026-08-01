Suspendieron toda la fecha de la Liga Correntina de Fútbol por las lluvias

La Liga Correntina de Fútbol (LCF) informó la suspensión de toda la programación prevista para este sábado 1 de agosto correspondiente a los torneos de Primera División A y Primera División B, debido a las condiciones climáticas y al estado de los campos de juego.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la decisión fue adoptada "debido al estado del tiempo y de los campos de juego", con el objetivo de preservar la integridad de los jugadores y evitar el deterioro de las canchas.

La medida alcanza a todos los encuentros que debían disputarse durante la jornada. En la Primera A estaban programados los partidos Sportivo Corrientes-Talleres, Sacachispas-Empedrado, Yaguareté-Lipton, Mandiyú-Doctor Montaña y Huracán-Independiente.

En tanto, por la Primera B también quedaron postergados los encuentros Robinson-San Marcos, Quilmes-Alumni y Peñarol-Villa Raquel, que completaban la programación prevista para este sábado.

Hasta el momento, la Liga Correntina no informó la nueva fecha en la que serán reprogramados los partidos suspendidos.