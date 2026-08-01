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Este sábado

Suspendieron toda la fecha de la Liga Correntina de Fútbol por las lluvias

La Liga Correntina confirmó que no se disputarán los partidos programados para este sábado. 

Por El Litoral

Sabado, 01 de agosto de 2026 a las 11:05

La Liga Correntina de Fútbol (LCF) informó la suspensión de toda la programación prevista para este sábado 1 de agosto correspondiente a los torneos de Primera División A y Primera División B, debido a las condiciones climáticas y al estado de los campos de juego.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la decisión fue adoptada "debido al estado del tiempo y de los campos de juego", con el objetivo de preservar la integridad de los jugadores y evitar el deterioro de las canchas.

La medida alcanza a todos los encuentros que debían disputarse durante la jornada. En la Primera A estaban programados los partidos Sportivo Corrientes-Talleres, Sacachispas-Empedrado, Yaguareté-Lipton, Mandiyú-Doctor Montaña y Huracán-Independiente.

En tanto, por la Primera B también quedaron postergados los encuentros Robinson-San Marcos, Quilmes-Alumni y Peñarol-Villa Raquel, que completaban la programación prevista para este sábado.

Hasta el momento, la Liga Correntina no informó la nueva fecha en la que serán reprogramados los partidos suspendidos. 

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