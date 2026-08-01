Boca jugará ante Estudiantes en la cancha de Huracán: qué pasó con La Bombonera

Boca no jugará en La Bombonera su partido postergado frente a Estudiantes, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura. Debido al estado del césped, la Liga Profesional confirmó que el encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la organización oficializó que el encuentro se disputará el miércoles 5 de agosto desde las 19, en la cancha del "Globo".

El partido fue postergado porque Boca viajó a Chile durante la segunda fecha para disputar la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins.

Por qué Boca cambia de estadio

La decisión responde al proceso de reacondicionamiento del campo de juego de La Bombonera. Durante el receso mundialista, la cancha pasó por tareas de mejora y resembrado en un sector del césped, aunque los trabajos no evolucionaron según lo previsto.

En el primer partido de local del semestre, ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, esa zona del terreno mostró un marcado contraste con el resto del campo, una situación que generó comentarios y repercusiones entre los hinchas.

En principio, Boca utilizará el estadio de Huracán únicamente para el partido con Estudiantes. Sin embargo, si las obras en La Bombonera no concluyen a tiempo, también podría disputar ahí el enfrentamiento ante Vélez y el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Recoleta.