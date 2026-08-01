Emanuel Aguilar sufrió un accidente a 230 km/h

El piloto correntino Emanuel Aguilar tuvo un fuerte accidente durante la jornada de entrenamientos en Mid Ohio por la fecha 6 del Campeonato de Motociclismo de Velocidad más importante de Estados Unidos. La Honda del equipo Corrientes Racing Team se dañó mucho y tuvo que salir a clasificar a Q1 con otra moto.



“Sufrí una fuerte caída en la FP1 a más de 230 km/h, quiero dar la gracias a Alexander Collante y LS2 ARGENTINA por protegerme con la mejor calidad en cuanto al traje y al casco, por suerte solo fueron raspones yo me encuentro en óptimas condiciones. Pude salir a clasificar en la Q1 con la moto de mi amigo Erwin Ramírez y lograr clasificar para la grilla de mañana”, destacó el correntino su cuenta de Instagram.



“La moto quedó muy dañada justo cuando logramos por primera vez tener un combo tan competitivo en este campeonato de tanto nivel. Fuimos los más rápidos en velocidad punta y cuando entré a boxes a poner las gomas nuevas salí a tirar lo mejor y venía haciendo una vuelta muy buena que nos iba a ubicar en las primeras posiciones”, contó Ema luego del accidente del último viernes.



El pasado fin de semana , Aguilar fue parte de la ronda previa del Campeonato ASRA Racing en el mismo circuito donde se está disputando el Motoamerica en la División Superbike Cup.



“Excelente finde para nosotros ganamos 3 carreras largando desde la última posición y en un par nos tocó definir en la última vuelta en el evento más grande de los Estados Unidos”, contó el piloto correntino.



Aguilar regresó a Estados Unidos y también corrió la fecha del Panamerican SBK en el trazado del Barber Motorsports Park. El argentino, a bordo de la Honda CBR 1000RR, ganó en la Categoría Expertos en la fecha que se disputó el 11 y 12 de julio en Birmingham, Alabama.