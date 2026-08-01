Contundente triunfo de Boca Unidos en el inicio de la Reválida

La primera victoria de Boca Unidos en el Torneo Federal A 2026 llegó en el inicio de la Reválida. Este sábado, por la primera fecha de la Zona A, le ganó a Atlético Escobar 3 a 0 en un partido que se jugó en el estadio República de Armenia en Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires.



El triunfo correntino fue justificado. Dominó la primera parte de la etapa inicial y todo el complemento. Los goles llegaron por intermedio de Kevin Fernández, en el primer tiempo, Agustín Alfano y Leandro Gómez, en el segundo período.



Boca Unidos asumió el protagonismo. Se plantó en campo rival hasta que logró la apertura del marcador. Después se replegó y contó con la seguridad de Luis Ojeda para evitar el empate. En la segunda etapa, de contra definió el encuentro para sumar tres puntos vitales e incrementar su promedio.



El primer tiempo comenzó con dominio de Boca Unidos y terminó con el control del juego por parte del elenco bonaerense. La diferencia estuvo en la efectividad y la buenas intervenciones de Ojeda, el arquero aurirrojo.



Boca Unidos se plantó en campo rival para ser el protagonista durante 25 minutos. Presionó de mitad de cancha hacia adelante para jugar lejos de su arco.



A los 18 minutos, Julián Fuyana mandó un largo pelotazo desde su campo, Agustín Alfano controló la pelota en el área rival, cuando intentaba darse media vuelta pareció recibir una falta pero la pelota le quedó a Fernández que con un remate suave pero bien dirigido dejó sin reacción a Facundo Sánchez y estableció el 1 a 0 para el equipo correntino.



El dominio de Boca Unidos se mantuvo algunos minutos y Gómez con un remate cruzado tuvo la oportunidad de aumentar el marcador.



Lentamente, Atlético Escobar se hizo dueño de la pelota con las apariciones de Lucas Núñez y Tomás Portillo.



Boca Unidos se vio obligado a replegarse y creció la figura de Ojeda (este sábado retomó la titularidad) y con dos buenas intervenciones mantuvo el 0 en su arco.



Además, Ramón Villalba y Núñez no calibraron la puntería y de cabeza desperdiciaron dos chances para establecer la paridad.



El complemento tuvo un inicio movido y bien marcado por las intenciones de cada equipo. El local se adelantó en búsqueda del empate pero Boca Unidos fue letal con la contra.



En dos oportunidades avisó el equipo correntino. Primero Gómez encabezó el ataque por izquierda, cedió la pelota a Alfano y el delantero habilitó a Tiago Villanueva que remató pero un defensor local evitó el gol. Después, Sánchez le ahogó el grito de gol al “Pela” Gómez.



El marcador se movió a los 5 minutos. La jugada nació en una pelota recuperada en zona de ataque. Alfano ingresó el área grande por el sector izquierdo, dos veces enganchó de afuera hacia adentro y con el borde interno de su pie derecho metió la pelota al segundo palo, lejos de la estirada del 1 local.



El partido se rompió. Atlético Escobar sintió el golpe anímico, se adelantó de forma desordenada y Boca Unidos se hizo dueño del juego.



El local tuvo dos oportunidades para descontar. En una lo evitó Ojeda y en la segunda, Villalba cabeceó muy desviado, sin embargo cada ataque correntino daba la sensación que terminaría en gol.



La tercera conquista llegó a los 20 minutos. Gómez, una de las figuras de la tarde, tuvo una definición exquisita después de deshacerse de dos rivales. Su remate rasante ingresó entre el arquero y su palo derecho.

Regreso y debut



El 3 a 0 sentenció el partido con anticipación. Boca Unidos tuvo oportunidades de aumentar la cuenta pero falló en la definición.



La recta final del encuentro permitió el regreso de Alejandro Donatti al equipo correntino. El experimentado defensor volvió a vestir la casaca del aurirrojo después de 14 años.



Donatti llegó como uno de los refuerzos al equipo correntino durante el mes de junio, una lesión demoró su vuelta pero este sábado tuvo acción desde el minuto 25 del segundo tiempo cuando ingresó en reemplazo de Lautaro Ludueña.



También Ramón Piedrabuena tuvo su presentación en el Federal A. El delantero mercedeño llegó a Boca Unidos para jugar en la Liga sin embargo, rápidamente, se ganó un lugar en el plantel superior. A los 35 minutos reemplazó a Leandro Gómez.

Lo que viene



En la segunda fecha de la Zona A de la Reválida, Boca Unidos recibirá a Independiente de Chivilcoy, mientras que en la tercera, que se jugará el miércoles 12, quedará libre.