Triunfo de Corrientes en el inicio del Argentino de infantiles

Arrancó el Campeonato Argentino de básquetbol de Federaciones en su categoría Infantiles femenino. En Las Breñas, donde se juega la primera fase entre los equipos de la Región NEA, Corrientes debutó este sábado Misiones por 67 a 50.



La figura del partido fue Zoe Monzón, quién anotó 15 puntos para el triunfo correntino. La chica correntina viene de ser elegida la MVP del Mini femenino en lo que fue consagración correntina en el Argentino de Federaciones. En tanto que la escoltó Sara Camino aportó 13 unidades para la victoria correntina de este sábado.



Este domingo, al mediodía, Corrientes se enfrentará a Entre Ríos por la segunda fecha. Mientras que desde las 19:30 se medirá ante Chaco en el cierre de la primera fase.



A la segunda fase accederá el equipo que finalice en primer lugar y en esa instancia se medirá con el ganador de la Región NOA, Córdoba y Buenos Aires.