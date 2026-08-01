Cuando Ricardo Arce perdió la corona de los medianos

Ricardo Arce le ganó el título argentino de los medianos al porteño Rubén Pardo en una inolvidable noche en el Luna Park el 1 de septiembre de 1979, marcando una gran etapa del boxeo correntino. Pero poco le duró la alegría al pupilo de Eduardo Román, ya que el 10 de octubre de 1980, Arce expuso su corona nacional ante el fuerte santafesino Jacinto Fernández y le fue mal, ya que perdió por KO en el 9° round, luego de recibir duro castigo en un rincón neutral.



Fernández tuvo esa noche en su rincón nada menos que a don Amílcar Brusa, el técnico de Monzón, quien también estuvo esa noche en el rincón de Fernández, apoyándolo para que gane el título. Con semejante apoyo logístico era de esperar que Fernández gane el título, que al final se le hizo fácil. Pero en los primeros rounds debió soportar la potencia del correntino, que a pesar de haber perdido por fuera de combate, le fracturó una costilla al santafesino, que sintió un fuerte dolor en la zona intercostal después del combate, comprobándose luego que había sufrido una fractura en una costilla.



En medio de la alegría del triunfo, Fernández reconoció que Arce había sido un muy duro rival, “difícil hasta que le encontré la distancia, se fue desgastando y allí se me hizo fácil la pelea. Yo llegué a estar bien ubicado en el ranking del Consejo, pero lamentablemente me robaron la pelea en Estados Unidos y perdí posiciones. Por eso pienso que lo de esta noche al ganar la corona es un buen paso para mí, para volver a la clasificación mundial, en esta categoría no hay ningún fuera de serie.” Los hechos le demostraron luego a Fernández que estaba equivocado. Aparecieron “Martillo” Roldán, Tommy Hearns, Marvin Hagler y no tuvo la suerte de ser incluido en los primeros puestos del ranking mundial.



Esa noche del 10 de octubre de 1980, en el Club Juventus, una verdadera multitud calculada en alrededor de 10.000 personas, colmó las instalaciones del estadio que habían sido acondicionadas especialmente para tan importante pelea. Por otra parte fue la primera y única vez que se disputó un título argentino mediano en nuestra ciudad. La gente desde muy temprano pugnaba por ingresar. Había filas de más de dos cuadras muchas horas antes de abrir el estadio. La recaudación fue todo un récord para el interior del país, habiéndose recaudado alrededor de 15.000 millones de los viejos. La serena alegría de don Amílcar Brusa y la euforia de Carlos Monzón, acompañaron a Jacinto Fernández en su camarín victorioso. Don Amílcar Brusa resumió sabiamente después de la pelea que “ a veces, la mejor manera de ganarle a un peleador, es precisamente pelearlo. Eso pasó esta noche, cuando vimos el momento, decidimos que Jacinto se plantara a cambiar golpes, porque él estaba entero y los golpes de Arce habían perdido potencia. Bueno, eso hicimos y así se ganó.” explicó el maestro santafesino, hacedor de tantos campeones.

El combate



Arce planteó la pelea sabedor de que tenía enfrente a un hombre de mayor técnica, trató de imponer desde el primer asalto la lucha corta, pero se encontró con un Fernández movedizo. Que no le daba distancia ni ángulo para el poder de sus golpes. La izquierda en jab del santafesino llegó reiteradas veces al rostro del correntino, que no pudo evitarlas. Y comenzó a mostrar impotencia para resolver la situación y trataba de suplir con guapeza la carencia técnica, pero no lo consiguió. Es más, en la lucha corta también perdió ante los justos ganchos y uppercuts de Fernández. Y en el 3° asalto, una precisa derecha de Fernández en contra, derribó a Arce, que debió escuchar la cuenta de protección. Con el correr de los rounds fue evidente que Arce se iba quedando, física y anímicamente, hasta que en el 9° asalto, luego de castigar casi a voluntad en el 8°, Fernández acorraló al correntino en un rincón neutral y le aplicó violentos golpes arriba y abajo y en la cabeza de Arce. Hasta que una derecha perfecta, lanzada a fondo, mandó a la lona al correntino. El árbitro, Felix Lombardo, contó hasta ocho y le preguntó a Arce si podía seguir, a lo que éste simplemente respondió “no”. Fue todo. Nocaut y nuevo campeón. Caía el telón sobre un nuevo capítulo en la historia de los medianos. Pero vale destacar que Arce llegó a la pelea haciendo sacrificios para dar el peso, ya que se había confiado y le costó dar la categoría, llegó ajustadamente pero debió someterse a mucho para llegar y lo hizo bastante debilitado. Pero dio batalla hasta el final.