La jornada sabatina del Oficial se trasladó al miércoles 5

La lluvia que cayó este sábado en la Capital de la provincia obligó a que la Liga Correntina de Fútbol reprograme el inicio de la quinta fecha del Torneo Oficial de Primera División A y la segunda de la B.



El mal estado de los campos de juego, provocado por el agua caída, llevó a que la jornada sabatina transcurra sin actividad.



Los partidos que se pasaron al miércoles mantienen el escenario pero la mayoría cambiaron de horario.



Con dos partidos, este domingo se pondrá en marcha la quinta fecha del torneo superior. Se medirán Cambá Cuá, si gana pasará a liderar las posiciones, - Mburucuyá y Curupay - Libertad que buscarán sumar sus primeros puntos en el campeonato.



Además, por la segunda fecha de la Primera B este domingo jugarán Alvear - San Jorge y Rivadavia - Barrio Quilmes.

Programación



El programa de encuentros de la quinta fecha de la competencia Oficial de Primera A y la segunda de la B quedó de esta manera:

Domingo 2



Cancha de Alvear: 14.00 Alvear vs. San Jorge (1ºB) y 16.00 Curupay vs. Libertad (1ºA)



Cancha de Rivadavia: 14.00 Rivadavia vs. Barrio Quilmes (1ºB) y 16.00 Cambá Cuá vs. Mburucuyá (1ºA)

Miércoles 5



Cancha de Sportivo: 17.00 Sportivo vs. Talleres (1ºA) y 19.00 Sacachispas vs. Empedrado (1ºA)



Cancha de Rivadavia: 17.00 Yaguareté vs. Lipton (1ºA) y 19.00 Robinson vs. San Marcos (1ºB).



Cancha de Lipton: 17.00 Quilmes vs. Alumni (1ºB) y 19.00 Mandiyú vs. Doctor Montaña (1ºA)



Cancha de Alvear: 14.00 Peñarol vs. Villa Raquel (1ºB) y 16.00 Huracán vs. Independiente (1ºA)



Cancha de Ferroviario: 19.30 Ferroviario vs. Boca Unidos (1ºA)