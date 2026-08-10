Franco Méndez deja San Martín y se suma a Quimsa

La semana comenzó con un duro golpe para San Martín de Corrientes de cara a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El escolta correntino Franco Méndez no seguirá en la institución y pasará a engrosar las filas de Quimsa de Santiago del Estero.

El interés de la Fusión comenzó hace poco más de un mes. Las negociaciones se extendieron pero se llegó a un acuerdo de palabra y en las próximas horas se firmará el contrato. El propio jugador correntino, con pasado en las selecciones nacionales juveniles, se despidió del Rojinegro en sus redes sociales, pero después levantó la publicación a la espera de la rúbrica del contrato.

Méndez (24 años) se convirtió en uno de los referentes de San Martín donde estuvo ocho temporadas. En la Liga 2025/26, el escolta fue el goleador del equipo correntino y promedió 11,2 puntos y 25,6 minutos 39 partidos disputados. Durante ese torneo, le hizo 36 puntos a Argentino de Junín, convirtiéndose en el jugador de San Martín que más puntos anotó en un partido.

Las negociaciones por el pase y los derechos formativos de San Martín terminaron con la llegada de Diego Collomb y una suma de dinero. El base santafesino estuvo la pasada temporada en Quimsa y anteriormente jugó para San Lorenzo.

En Quimsa, Méndez será dirigido por Lucas Victoriano y compartirá equipo con con Ignacio Laterza, Francisco Conrradi, Nicolás Copello, Matías Solanas, Nicolás Martínez, Javier Saiz y Tayavek Gallizzi.