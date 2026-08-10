El correntino David Romero jugará para el Parma

El Parma de Italia se quedó con el delantero goleador de Tigre, David Romero, quien fue pretendido por Boca en este mercado de pases. El delantero correntino se irá por un paquete valuado en la suma total de 10 millones de dólares por el 100% del pase más objetivos a cumplir. Además, el club de Victoria conservará una plusvalía de cara a una futura transferencia.

De esta manera David Romero viajará en los próximos días al viejo continente para realizarse la revisión médica correspondiente y firmará contrato con el club militante en la Serie A de Italia durante cinco temporadas y se unirá a la lista de los argentinos que jugaron en el "I Gialloblù" (el azul y amarillo) como: Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón y Ariel Ortega, entre otros.

Por el gran nivel obtenido en las últimas temporadas, Romero elevó su interés y fue pretendido por varios clubes, tanto nacionales como de Europa o del Medio Oriente: Al Jazira de Emiratos Árabes, el Sevilla de España o el mismo Parma, que se convenció de las habilidades del jugador, aceleró a fondo y se quedó con el 100% por 10 millones.

Uno de los máximos candidatos a quedarse con los servicios goleadores de David fue Boca Juniors, pero la dirigencia presidida por Román Riquelme no quiso desembolsar lo pretendido por el club de Victoria, que esperaba un monto cercano a los 12 millones.

El delantero fue una de las revelaciones del primer semestre, durante el cual convirtió 11 goles en 19 partidos.

El conjunto de Victoria adquirió en enero la totalidad de su ficha a Talleres de Córdoba y le firmó un contrato hasta diciembre de 2030, club que tendrá impacto económico por los derechos de formación; la "T" conservaba un 35% de plusvalía sobre el excedente de 1,3 millones de dólares.

Por ese concepto, al club de barrio Jardín le corresponderán 3.045.000 dólares brutos, sumados a los 450.000 dólares por derechos de formación, y recibirá cerca de 3,5 millones de dólares por la venta del Rulo Romero al fútbol italiano.