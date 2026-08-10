Corrientes quedó segundo en el Regional NEA

Corrientes quedó segundo en la Región NEA y se despidió del Campeonato Argentino de Federaciones de Infantiles masculino El equipo provincial tuvo un domingo a puro triunfo pero no alcanzó para la clasificación por derrota que sufrió durante la jornada de sábado frente a Entre Ríos que logró el primer puesto.

La Selección Correntina de Infantiles masculino culminó su participación en el Campeonato Argentino de Federaciones. En Formosa, ganó en tres de sus cuatro presentaciones en la primera fase, correspondiente a la Región NEA.

Este domingo, el elenco correntino necesitaba ganar en sus dos compromisos y esperar una caída de Entre Ríos. El equipo provincial cumplió con su parte al derrotar por la cuarta fecha a Misiones por 59 a 47 y luego en la última fecha a Formosa por 111 a 34. Sin embargo, Entre Ríos ganó sus dos duelos del domingo (121 a 29 a Formosa y 93 a 55 a Chaco) y se quedó con el pase a la segunda fase de manera invicta.

Corrientes llegó a las últimas dos fechas tras el triunfo del viernes ante Chaco por 94 a 72 y la derrota con Entre Ríos del sábado al mediodía por 91 a 58.



Ahora, en la segunda fase, Entre Ríos, ganador de la Región NEA, se medirá con el ganador de la Región NOA, Córdoba y Buenos Aires.

Los jugadores que formaron parte del seleccionado correntino de Infantiles masculino fueron: Fausto Piloni (Belgrano CC), Lorenzo Valle (Regatas), Benjamín Redruello (Regatas), Fantino Corradini (Regatas), Timoteo González (San Martín), Lucas Singh (San Martín), Lautaro Guevara (San Martín), Mateo Torales (San Martín), Benicio Álvarez (Pingüinos), Christian Moreyra (Pingüinos), Bruno Aguirre (Pingüinos), Ezequiel Fernández (Pingüinos) y Juan Zacarías (Juventus).

La conducción técnica estuvo a cargo de Gonzalo Spikerman, Joaquín Batalla y Martín Salazar (Juventus).