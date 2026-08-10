Mundial de Pesca: abren la inscripción para la 50° edición con $1.000 millones en premios

La Comisión Municipal de Pesca (Comupe) abrió formalmente este lunes las inscripciones para la 50° edición de la Fiesta Nacional del Surubí.

La organización ratificó un tope máximo de 1.400 equipos para resguardar la seguridad y la logística en el río, al tiempo que presentó una grilla de premios histórica que alcanzará los 1.000 millones de pesos.

Los pescadores ya pueden gestionar su lugar a través del sistema web en modalidades de pago al contado o en cuotas.

Apertura de inscripciones, cupo fijado y facilidades de pago

La comisión organizadora dio el puntapié inicial rumbo a la Edición de Oro del certamen, quedando abierto el sistema digital desde este lunes para la registración de postulantes locales, nacionales e internacionales.

La Comupe confirmó un cupo máximo de 1.400 equipos para preservar los estándares de seguridad náutica, la logística de largada y la calidad organizativa.

Por otro lado, se dispondrá de modalidades de pago al contado y en cuotas, ajustándose el monto según el mes de inicio del plan para facilitar la planificación financiera de las barras pesqueras.

Premiación récord de 1.000 millones de pesos

Para celebrar el medio siglo de historia del torneo de pesca embarcada más grande del mundo, la Comupe dispuso un pozo de premios sin precedentes.

Se entregarán 1.000 millones de pesos en premios distribuidos entre las distintas categorías, constituyendo la cifra más alta en la trayectoria del evento.

La inversión busca premiar la fidelidad y trayectoria de barras, familias y competidores que consolidaron la proyección internacional del torneo.

Requisitos y condiciones para el registro

Para agilizar el trámite administrativo y la posterior entrega de indumentaria y premios, los equipos deberán completar información clave al momento de la carga en la web: