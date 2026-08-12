Boca Juniors se impuso como local ante Recoleta en el partido de ida

Boca le dio vuelta el partido a Deportivo Recoleta y se impuso 3-1 en la ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Pedro Ríos abrió la cuenta para la visita a tan solo 6 minutos del arranque del juego, pero el conjunto de Rodolfo Arruabarrena remontó con goles de Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leonel Flores. Así, el Xeneize se recuperó del cachetazo inicia, dio una muestra de carácter y definirá la llave en Paraguay con ventaja.

Primer tiempo: sorpresa, ineficacia y mala suerte

Recoleta arrancó con presión alta y sorprendió con un gol apenas pasados los primeros 5 minutos de juego. Pedro Ríos probó desde la puerta del área y la pelota se desvió en Leandro Lozano. El toque del jugador xeneize descolocó a Álvaro Montero y el arquero no pudo evitar el 1-0.

El equipo de Jorge González golpeó rápido, pero Boca se mantuvo en la búsqueda. Intentó Tomás Aranda, lo tuvo Ascacibar de cabeza después de una asistencia exquisita del 10 de Boca, pero la pelota no quería entrar. También desperdició sus chances Miguel, pudo marcar Ayrton Costa, pero el arquero Nelson Ferreira respondió.

En los primeros 45’, aunque Boca tenía el dominio del juego, Recoleta lograba incomodar. Con pocos, pero peligrosos, intentos, la visita entendió que el podía lastimar en las contras. El Xeneize tenía tan adelantadas sus líneas que no gestionaba bien los retrocesos y había oportunidades para hacer daño entre la imprecisión de Paredes y la poca solidez de la última línea defensiva.

Antes de irse al vestuario, Recoleta perdió a un hombre por la expulsión infantil de Wilfredo Báez y esa fue la sentencia para el equipo de Jorge González.

Segundo tiempo: superioridad numérica, monólogo y remontada

El Xeneize salió con determinación al complemento y, entre el ingreso del escurridizo Sebastián Villa y la superioridad numérica, fue una tromba en los minutos iniciales.

Para los 6 minutos del segundo tiempo, Boca ya había puesto el marcador 2-1. Primero fue Santiago Ascacibar el que logró abrir camino con un remate fuerte y abajo. Luego, Milton Delgado anotó de cabeza para la remontada.

Recoleta perdió absolutamente el control del partido y no pudo contener la ambición de Boca, que seguía empujando y encontró el tercero con un remate de afuera de Flores, que agarró la pelota de sobrepique y la clavó en un ángulo.

Boca acabó celebrando la remontada 3-1 y pudo conseguir el triunfo como local tras reponerse del traspié inicial. Sin embargo, mereció un marcador más abultado y desperdició la chance de viajar a Paraguay con la llave prácticamente liquidada.

Espn