El Cuti Romero será el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con Tottenham para incorporar a Cristian "Cuti" Romero en un acuerdo que rondaría los 40 millones de euros (46 millones de dólares), según informaron fuentes a Espn.

El central de 28 años ha sido un objetivo de largo plazo para el conjunto Colchonero en general y su entrenador Diego Simeone en particular, en el marco de la expectativa de que el capitán de los Spurs dejara el club en este mercado de pases.

Como parte del acuerdo, Atlético pagaría una cifra fija de 35 millones, mientras que los 5 millones restantes correrían por cuenta de variables, según pudo saber Espn.

De este modo, el Cuti pondría fin a una estadía de cinco años en el norte de Londres, el último de ellos como capitán, en donde consiguió la Europa League, el primer título de su club en 17 años, en 2025.

Sin embargo, la relación entre el Cuti y la directiva de Tottenham está tensa desde hace dos temporadas y al futbolista le reprochan haberse ido a recuperar de una lesión a la Argentina mientras el equipo peleaba por la permanencia en la Premier League por segundo año consecutivo. Finalmente, el equipo al que dirige Roberto de Zerbi finalizó 17º entre los 20 equipos de la elite del fútbol inglés y se mantuvo en la primera división.

Romero eventualmente se recuperó de dicha lesión a tiempo para jugar siete de los ocho partidos de la Selección Argentina camino a la final del Mundial 2026. Antes había sido también un miembro clave del plantel albiceleste que se consagró campeón del mundo en 2022 y de América en 2021 y 2024.

Espn