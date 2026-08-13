La dirigencia de Independiente analiza el futuro de Quinteros

Independiente perdió 4-0 con Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina en octavos de final, una caída en el Coloso Marcelo Bielsa que sembró dudas sobre la continuidad de Gustavo Quinteros. Si bien el entrenador afirmó que no piensa renunciar al cargo, en el Rojo se viven horas claves al confirmarse una reunión de dirigentes donde se analizará la continuidad del mandamás.

En la previa del entrenamiento de esta tarde en el predio de Villa Domínico se llevará adelante un cónclave -encabezado por el presidente Néstor Grindetti- entre las principales figuras de la Comisión Directiva para definir si Quintero seguirá al frente del primer equipo.

Desde la CD piensan que el ciclo de Quinteros está terminado. Sin embargo, hay dos factores que generan dudas y complican la decisión. El primero es el tiempo: un interinato sería demasiado largo considerando que las elecciones del club están previstas para diciembre, a cuatro o cinco meses de distancia.

El segundo es económico: la dirigencia imagina que el entrenador no cederá fácilmente en una eventual negociación para rescindir su contrato. A eso se suma otro problema de fondo que frena la resolución, ya que en el club saben que difícilmente aparezca un técnico verdaderamente atractivo dispuesto a agarrar este fierro caliente tan cerca del proceso electoral.

Dentro de la dirigencia no gustaron las declaraciones del ex Vélez, que nuevamente apuntó a la falta de refuerzos como en varias de sus últimas conferencias de prensa. Producto de la durísima caída por goleada, en las próximas horas se llevará adelante la reunión para determinar los pasos a seguir.

"Siento mucha tristeza, vergüenza y vuelvo a pedir disculpas a la gente. Creo que perdimos todos los duelos defensivos. El rival nos gambeteó fácil. No tuvimos el carácter, la personalidad ni la entrega para revertir una situación difícil en contra", dijo el DT tras la caída con el Decano.

Sin embargo, resaltó que no son totalmente responsables y puntualizó en las numerosas salidas: "Lamentablemente, no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iban a llegar."

TyC Sports