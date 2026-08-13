Regatas sumó a Keith Stone, un interno con pasado en Obras Basket

Regatas Corrientes prácticamente cerró su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El estadounidense Keith Stone es otra de las caras nuevas del plantel que ya tiene siete fichas confirmadas.



Stone es un ala pivote de 28 años (25 de agosto de 1997), oriundo de Deerfield Beach, Florida. Mide 2,03 metros y llega proveniente del básquet rumano donde jugó la última campaña para CSU Sibiu.



El interno fue formado en Zion Lutheran High School de su ciudad, para pasar en 2016 al básquet universitario de la NCAA con los Florida Gators por cuatro temporadas. En 2019 se integró a los Miami Hurricanes donde jugaría una temporada más.



El salto al profesionalismo lo dio en la temporada 2021/22, arribando a la Liga Nacional donde jugó con Obras Basket. En esa campaña con el Rockero promedió 13,3 puntos y 5,4 rebotes en la competencia local y también 15,3 puntos y 5,8 rebotes en la Basketball Champions League.



A partir de allí anduvo por el básquet europeo, jugando la 2022/23 en Elitzur Shomron Passed, de la segunda división de Israel, la 2023/24 en Kocaeli BSB Kagitspor de la segunda división turca, la 2024/25 en el San Pablo Burgos de la Primera FEB y finalmente la 2025/26 en el equipo rumano donde viene de promediar 11,5 puntos y 5,2 rebotes.



De este modo, el equipo Remero que dirigirá Martín Villagrán sumó su séptima ficha para la próxima temporada: Iván Gramajo, Sebastián Orresta, Francisco Farabello, Fausto Ruesga, Roberto Acuña, Elián Centeno y ahora Keith Stone. Además, en las próximas horas será confirmado José Montero que jugó la última Liga Nacional para Olímpico de La Banda y viene de consagrarse con Mitre de Posadas en la Liga Federal.



El plantel Fantasma dará inicio oficialmente su pretemporada el martes 18. La Liga Nacional 2026/27 comenzará el 27 de septiembre y en esta temporada Regatas será uno de los representantes de Argentina en la Liga Sudamericana.