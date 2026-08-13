El brasileño Daniel Moreira tendrá su segunda temporada en San Martín

La versión 2026/27 de San Martín de Corrientes para la Liga Nacional sumó una nueva confirmación. El brasileño Daniel Moreira tendrá su segunda temporada en el rojinegro.



El pívot llegó a la institución correntina a mediados de la temporada 2025/26 y, con el correr de los partidos, fue ganando protagonismo hasta convertirse en una pieza importante dentro de la rotación del equipo.



En su primera experiencia en el básquet argentino, en los 17 encuentros que disputó de la fase regular, promedió 7.3 puntos y 7.3 rebotes por partido.



“Renovar con San Martín significa mucho para mí” destacó el brasileño y agregó: “Estoy muy agradecido por la confianza y motivado para continuar este proceso. Corrientes es mi casa ahora y voy a trabajar mucho para retribuir el cariño y buscar logros importantes esta temporada”.



Moreira continuará defendiendo la camiseta rojinegra y será parte del equipo correntino que cuenta con Gastón García, Lautaro Berra, Salvador Giletto, Sebastián Lugo y los juveniles Mateo Rearte y Gerónimo Ramallo. A ellos se sumarán Diego Collomb, Juan Gorosito.

Institucional



El Club San Martín de Corrientes oficializó el último miércoles el regreso de las actividades de sus distintas disciplinas en las canchas principal y auxiliar de la entidad, luego de la finalización de los trabajos de renovación del piso deportivo realizado en ambos espacios.



Integrantes de la Comisión Directiva recibieron a representantes de las diferentes disciplinas y a los planteles de Liga Nacional y Liga de Desarrollo para compartir el regreso de la actividad y mostrar el resultado de las obras realizadas.



En el estadio Raúl Argentino Ortíz, la principal característica fue la construcción de un nuevo piso deportivo, luego del levantamiento completo del parquet existente. Se trata de una obra que se realiza por primera vez en 19 años y que representa una importante inversión para la institución.



Por su parte, en la cancha auxiliar se llevaron adelante trabajos de restauración, pulido, delineamiento y laqueado del parquet, completando así una nueva etapa de mejoras en la infraestructura deportiva del club.



