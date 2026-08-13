Sacachispas manda en solitario en el torneo Oficial

El torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) tiene un solo puntero: Sacachispas. El tricolor se impuso en su juego pendiente de la quinta fecha y ahora manda en solitario.



Sacachispas venció a Deportivo Empedrado 3 a 1 con los goles de Leonardo Luque, Iván Mosqueda y Gonzalo Ramos, mientras que el único tanto del perdedor lo marcó Gonzalo Rodríguez.



En otro juego de la quinta fecha que se disputó el pasado miércoles, Sportivo triunfó sobre Talleres, también 3 a 1. Los goles del vencedor fueron marcados por Jonathan Parra y José Carrizo (2), mientras que Franco Morinigo hizo el único tanto del conjunto portuario.



Para cerrar esta fecha, queda pendiente el cotejo entre Ferroviario y Boca Unidos que fue suspendido en su oportunidad por el mal estado del campo de juego después una fuerte precipitación.

Clásico para Cambá Cuá



En el cierre de la sexta fecha, también el último miércoles, Cambá Cuá se quedó con el clásico de barrio y venció a Boca Unidos 4 a 2.



El cotejo se jugó en el campo auxiliar del complejo Leoncio Benítez. Para la visita, los goles fueron marcados por Carlos Rolón Segovia (2), Bruno Lezcano y Lisandro Mosquea. En el aurirrojo lo hicieron Tobías Molina y Lucio Velazco, integrante del plantel del Federal A pero que jugó este partido para tomar ritmo después de una lesión.

Así se ubican



Cumplidas parcialmente seis fechas, Sacachispas es el único líder del Oficial con 15 puntos.



Las posiciones se completan así: Cambá Cuá 14 puntos, Huracán 12, Mandiyú y Ferroviario 11, Empedrado y Sportivo 10, Boca Unidos y Lipton 9, Mburucuyá e Independiente 7, Talleres 5, Montaña y Curupay 4, Yaguareté 1 y Libertad 0.

Lo que viene



La séptima fecha de la A y la cuarta de la B se jugará en tres días de acuerdo a este detalle:

Sábado 15



Cancha de Sportivo: 14.00 Sportivo vs. Doctor Montaña y 16.00 Sacachispas vs. Independiente.



Cancha de Cambá Cuá: 14.00 Cambá Cuá vs. Ferroviario y 16.00 Libertad vs. Talleres.



Cancha de Lipton: 14.00 Curupay vs. Empedrado y 16.00 Mandiyú vs. Mburucuyá.



Cancha de Rivadavia: 14.00 Quilmes vs. San Martín (1ºB) y 16.00 Huracán vs. Lipton.

Domingo 16



Cancha de Rivadavia: 15.00 Rivadavia vs. San Jorge (1ºB).



Cancha de Sportivo: 14.00 Robinson vs. Alvear (1ºB) y 16.00 Peñarol vs. Barrio Quilmes (1ºB).

Miércoles 19



Cancha de Lipton: 16.00 Alumni vs. Villa Raquel (1ºB) y 18.00 Yaguareté vs. Boca Unidos.



