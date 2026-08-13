Layoy disputará su quintos Juegos Suramericanos

El atleta correntino Carlos Layoy está dando sus últimos saltos paro se quiere retirar por la puerta grande. “Siempre dije que yo quiero dejar al atletismo y no que el atletismo me deje a mí”, sentenció.



El pasado fin de semana logró su décimo quinto título argentino de salto en alto y el lunes fue confirmado dentro del seleccionado nacional que disputará los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe.



“Estoy feliz por recuperar la medalla, es lo que vine a buscar en lo que seguramente será mi último nacional”, sentenció Layoy después de ganar la prueba de salto en alto en el 106° Campeonato Argentino de atletismo en la pista sintética del Estadio Municipal de Rosario.



Layoy recuperó su corona con una marca de 2.07 metros, igualando en registro a Sebastián Barbería pero con menos intentos fallidos. La medalla de bronce fue para Santiago Madroñal, que alcanzó 2.01 metros.



El atleta libreño de 35 años acumulaba 14 consagraciones consecutivas en el Argentino, el año pasado perdió el primer puesto frente a Barbería, pero tuvo revancha en el 2026 para escribir otra página de gloria en el deporte nacional.



“Estoy contento por el puesto, pero no con la marca. Venía saltando muy bien, saltando muy alto, pero reapareció una molestia en el tobillo y por eso me quedé con un poco de bronca”, sostuvo Layoy en contacto con El Litoral.



“Ahora apunto a los Juegos Suramericanos que se concretarán este año en Santa Fe. Creo que tengo un boleto asegurado, pero hay que esperar que salga la lista oficial”, manifestó.



La confirmación llegó un día después de haber logrado la medalla de oro por parte de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).



Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Las inscripciones y preparativos avanzan de cara a esta competición que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes.



Las competencias de atletismo se realizarán del 22 al 25 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) "Pedro Candioti", ubicado en Bulevar Tacca al 700, donde se avanza con la instalación de una pista sintética de categoría internacional.



Para Layoy serán sus quintos Juego Suramericanos representando la país y la ilusión es poder terminar con un buen registro para subir al podio.



