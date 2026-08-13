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Regreso a las canchas

Lionel Messi volvió a jugar en Inter Miami tras la muerte de su padre: fue ovacionado por todo el estadio

El capitán argentino ingresó en el segundo tiempo ante León por la tercera fecha de la Leagues Cup.

Por El Litoral

Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 08:09

Lionel Messi volvió a jugar al fútbol tras la muerte de su padre, Jorge, y fue ovacionado por todo el estadio. El ídolo argentino ingresó durante el segundo tiempo del partido de ayer entre Inter Miami y León, por la tercera fecha de la Leagues Cup.

Después de permanecer algunos días en Rosario tras la muerte de su padre, Messi regresó ayer a Estados Unidos y, pese a todo, estuvo disponible para jugar. El 10 de la Selección Argentina comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó en el segundo tiempo, cuando Inter Miami ganaba 1-0.

Messi volvió a las canchas después de una semana difícil

Durante sus minutos en cancha, el capitán argentino se mostró activo y participó de varias asociaciones con sus compañeros. Y si bien intentó generar peligro, la defensa mexicana logró controlar sus movimientos cerca del área.

Su ocasión más clara llegó mediante un tiro de esquina que tomó efecto y se cerró sobre el arco. El arquero de León reaccionó a tiempo, despejó con los puños y evitó el gol olímpico.

Finalmente, Inter Miami no pudo sostener la ventaja y perdió 3-2 frente al conjunto mexicano. El encuentro se disputó en el Nu Stadium de Miami por la tercera jornada de la fase de grupos.

 

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