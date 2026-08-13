Lionel Messi volvió a jugar en Inter Miami tras la muerte de su padre: fue ovacionado por todo el estadio

Lionel Messi volvió a jugar al fútbol tras la muerte de su padre, Jorge, y fue ovacionado por todo el estadio. El ídolo argentino ingresó durante el segundo tiempo del partido de ayer entre Inter Miami y León, por la tercera fecha de la Leagues Cup.

Después de permanecer algunos días en Rosario tras la muerte de su padre, Messi regresó ayer a Estados Unidos y, pese a todo, estuvo disponible para jugar. El 10 de la Selección Argentina comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó en el segundo tiempo, cuando Inter Miami ganaba 1-0.

Messi volvió a las canchas después de una semana difícil

Durante sus minutos en cancha, el capitán argentino se mostró activo y participó de varias asociaciones con sus compañeros. Y si bien intentó generar peligro, la defensa mexicana logró controlar sus movimientos cerca del área.

Su ocasión más clara llegó mediante un tiro de esquina que tomó efecto y se cerró sobre el arco. El arquero de León reaccionó a tiempo, despejó con los puños y evitó el gol olímpico.

Finalmente, Inter Miami no pudo sostener la ventaja y perdió 3-2 frente al conjunto mexicano. El encuentro se disputó en el Nu Stadium de Miami por la tercera jornada de la fase de grupos.



