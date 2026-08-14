Juan Sebastián Gorosito llega a San Martín para hacer realidad un sueño

Una de las caras nuevas que tendrá San Martín de Corrientes será Juan Sebastián Gorosito. El base - escolta de 23 años, de 1,83 metros y oriundo de Ceres, Santa Fe regresa al país para afrontar su primera experiencia en la máxima categoría del básquet argentino y hacer realidad un sueño después de transitar una etapa formativa y competitiva en los Estados Unidos.



“Me genera mucha alegría poder debutar en la Liga Nacional. Uno de chico siempre la ve y sueña con jugar ahí, así que sería cumplir un sueño”, sostuvo el flamante jugador de San Martín.



"Juanse" Gorosito inició su formación en el Club Central Olímpico de Ceres y luego continuó su desarrollo en el básquet universitario de Estados Unidos. A lo largo de cuatro temporadas en la NCAA, pasó por Portland Pilots, Ball State Cardinals y San Diego Toreros, donde consolidó su experiencia y desarrollo como jugador.



Durante su última temporada con San Diego Toreros disputó 32 partidos y promedió 10.5 puntos en 24.3 minutos por encuentro.



Además, cuenta con experiencia en los seleccionados argentinos de categorías formativas, tras haber integrado los equipos nacionales U15 y U16.



Sobre su llegada a San Martín, Gorosito expresó: “Para mí significa muchísimo volver a Argentina y poder jugar cerca de mi familia. Hace mucho que me fui y siento que me va a hacer bien estar un tiempo acá. Hacerlo de la mano de San Martín le da algo especial, ya que es un club con muchísima historia y una ciudad hermosa”.



“Tengo buenas expectativas para esta temporada. Quiero dejar al equipo en lo más alto y poder contribuir para ganar juegos”, agregó.



De esta manera, San Martín suma a un joven jugador con formación internacional y experiencia universitaria, que tendrá su primera oportunidad en la Liga Nacional vistiendo la camiseta rojinegra.



Para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional, San Martín ya se aseguró los servicios de Gastón García, Lautaro Berra, Salvador Giletto, Sebastián Lugo, Juan Sebastián Gorosito, Diego Collomb (será anunciado en los próximos días) y los juveniles Mateo Rearte y Gerónimo Ramallo. Además, la dirigencia gestiona la contratación de otro jugador (sería alero) para cerrar la plantilla.



El plantel volverá a estar bajó la conducción técnica de Gabriel Revidatti y la dará inicio a su pretemporada la próxima semana.