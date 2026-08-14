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LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Juan Sebastián Gorosito llega a San Martín para hacer realidad un sueño

El escolta santafesino llega desde el básquetbol universitario para debutar en la máxima categoría del básquetbol argentino.

Por El Litoral

Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 18:33

Una de las caras nuevas que tendrá San Martín de Corrientes será Juan Sebastián Gorosito. El base - escolta de 23 años, de 1,83 metros y oriundo de Ceres, Santa Fe regresa al país para afrontar su primera experiencia en la máxima categoría del básquet argentino y hacer realidad un sueño después de transitar una etapa formativa y competitiva en los Estados Unidos.

“Me genera mucha alegría poder debutar en la Liga Nacional. Uno de chico siempre la ve y sueña con jugar ahí, así que sería cumplir un sueño”, sostuvo el flamante jugador de San Martín.

"Juanse" Gorosito inició su formación en el Club Central Olímpico de Ceres y luego continuó su desarrollo en el básquet universitario de Estados Unidos. A lo largo de cuatro temporadas en la NCAA, pasó por Portland Pilots, Ball State Cardinals y San Diego Toreros, donde consolidó su experiencia y desarrollo como jugador.

Durante su última temporada con San Diego Toreros disputó 32 partidos y promedió 10.5 puntos en 24.3 minutos por encuentro.

Además, cuenta con experiencia en los seleccionados argentinos de categorías formativas, tras haber integrado los equipos nacionales U15 y U16.

Sobre su llegada a San Martín, Gorosito expresó: “Para mí significa muchísimo volver a Argentina y poder jugar cerca de mi familia. Hace mucho que me fui y siento que me va a hacer bien estar un tiempo acá. Hacerlo de la mano de San Martín le da algo especial, ya que es un club con muchísima historia y una ciudad hermosa”.

“Tengo buenas expectativas para esta temporada. Quiero dejar al equipo en lo más alto y poder contribuir para ganar juegos”, agregó.

De esta manera, San Martín suma a un joven jugador con formación internacional y experiencia universitaria, que tendrá su primera oportunidad en la Liga Nacional vistiendo la camiseta rojinegra.

Para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional, San Martín ya se aseguró los servicios de Gastón García, Lautaro Berra, Salvador Giletto, Sebastián Lugo, Juan Sebastián Gorosito, Diego Collomb (será anunciado en los próximos días) y los juveniles Mateo Rearte y Gerónimo Ramallo. Además, la dirigencia gestiona la contratación de otro jugador (sería alero) para cerrar la plantilla.

El plantel volverá a estar bajó la conducción técnica de Gabriel Revidatti y la dará inicio a su pretemporada la próxima semana.

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