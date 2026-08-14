Dylan Bordón trabaja junto al seleccionado nacional

La preparación de la selección Argentina de básquetbol para la Ventana 4 de los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo de Qatar 2027 ya está en marcha. El equipo dirigido por Pablo Prigioni comenzó con sus entrenamientos en Buenos Aires, con los primeros jugadores disponibles, entre ellos el correntino Dylan Bordón.



Como es habitual, la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) brinda una lista de 24 jugadores que son los potencialmente convocables para la ventana, y de esa lista surge la nómina final para la preparación y los partidos oficiales.



La preparación comenzó este viernes en “La Bombonerita” con la participación de Bordón. Entre los presentes también estuvieron Tayavek Gallizi, nuevo jugador de Quimsa, Agustín Cáffaro (Independiente de Oliva) y Nicolás Brussino (Casademont Zaragoza), los tres últimos con pasado en Regatas Corrientes.



El base correntino Bordón (21 años) se mantiene en la consideración de Prigioni y ahora lucha por quedar en la lista definitiva. En su puesto, lucha entre otros con Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, José Vildoza y Franco Baralle.



Bordón jugó la pasada temporada en La Laguna Tenerife, España, pero ahora pasó el basquetbol universitario de los Estados Unidos donde vestirá la casaca de la Universidad de San Francisco.



El joven correntino disputó hasta el momento 2 partidos en los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo de Qatar 2027 con un promedio de 4 minutos en cancha y 1 asistencia.



En la nueva fasde de los Clasificatorios, Argentina integra el Grupo F. Los equipos arrastran los puntos obtenidos contra los equipos que ya jugaron en la ronda anterior. Así, Canadá lidera las posiciones con 6 triunfos y 0 derrota. Después están: Uruguay (5-1), Argentina (5-1), Puerto Rico (2-4), Bahamas (2-4) y Panamá (2-4).



El primer encuentro en esta nueva instancia se disputará el jueves 27 de agosto a las 19:10hs en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata ante Puerto Rico. En tanto, en Quebec, Argentina visitará al local Canadá el lunes 31 de agosto desde las 20:10 hs., ambos partidos podrán verse en vivo por TyC Sports y DSports.



Luego de estos compromisos, la actividad regresará con la Quinta Ventana de Clasificatorios en el mes de noviembre. Allí, Argentina será local el jueves 26 frente a Bahamas y el domingo 29 contra Canadá.



Las Eliminatorias se cerrarán en 2027, con dos partidos en condición de visitante: 26 de febrero frente a Puerto Rico y 1º de marzo ante Bahamas.