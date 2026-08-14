Taraguy cierra la primera fase frente a Curne en Resistencia

Este fin de semana se jugará la novena, última fecha de la primera fase del Torneo Regional NEA de Rugby. La jornada del sábado estará marcada por encuentros entre los equipos clasificados que bucarán quedar bien posicionados, mientras que el domingo se definirá el segundo descenso.



La jornada sabatina contempla la presentación de Taraguy y San Patricio, mientras que el domingo jugará Aranduroga. Los tres equipos correntinos se aseguraron un lugar en la siguiente instancia.



Este sábado desde las 16, Taraguy visitará a Curne con el arbitraje de Joaquín Romero.



El Canario, hoy tercero en la tabla, buscará hacerse fuerte en Monte Alto para cortarle el invicto al líder del campeonato.



En Corrientes, San Patricio recibirá a San José de Paraguay intentando recuperarse de su derrota en Formosa y terminar en el mejor lugar posible en las posiciones. El partido dará inicio a las 16 y tendrá a Juan Zubieta como entrenador.



El domingo, las acciones comenzarán desde las 15:30 con dos partidos en simultaneo para definir el segundo descenso.



Aguará (13 puntos) visitará Paraguay para un complicado duelo ante Curda. Tras su gran paso a la clasificación luego de su victoria ante San Patricio, el Zorro intentará ratificar su mote de “revelación” en el certamen y evitar el descenso.



A la misma hora, pero en la ciudad de Resistencia, se jugará en la Isla de Villa Río Negro el partido más importante de la fecha: Regatas (12) vs. Sixty (10). En un certamen donde ambos obtuvieron solo dos victorias.



Quien logre triunfar se unirá al lote de los ocho clasificados a la segunda fase buscando las semifinales del torneo. Quien resulte derrotado, acompañará a CAPRI como segundo descendido y jugará el Ascenso durante la segunda parte del año.



En el caso de un empate en las posiciones entre Regatas y Aguará, la ventaja deportiva es para el equipo formoseño que se impuso en el partido disputado entre sí.



Además, desde las 16, Aranduroga le dará cierre a la primera fase del certamen como local, cuando reciba en Santa Anta a los misioneros de Capri.



Cuando resta la última fecha, las posiciones están de esta manera: Taraguy 36 puntos, Aranduroga 30, Curne 26, Curda 24, San Patricio 22, San José 20, Aguará 13, Regatas 12, Sixty 10 y Capri 0.