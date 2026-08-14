Ignacio Vilas compite en La Plata

La octava fecha, penúltima de la fase regular, del TC Pista Mouras tendrá lugar este fin de semana, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, que tiene una dimensión de 4.265 metros.



El goyano Ignacio Vilas, conduce un Dodge que prepara el Galarza Racing, será parte de la competencia en la búsqueda de volver a pelear los primeros puestos y llegar mejor posicionado a la lucha por el campeonato.



En la fecha anterior, también en La Plata, Vilas llegó en la sexta ubicación y quedó cuarto en el campeonato con 236.5 puntos. El líder del certamen es Iñaki Arrias con 263, después se ubican Ignacio Lovich (259,5) e Ignacio Quintana (248,5). De los cuatro pilotos de punta, Quintana todavía no ganó en la temporada, mientras que Arrias suma cinco triunfos.



La actividad de este sábado contempla dos tandas de entrenamientos y la clasificación a partir de las 15.16. En tanto que el domingo la única serie será desde las 10 y la final está prevista que se largue a las 12.10.



