Sacachispas defiende el primer puesto frente a Independiente

La séptima fecha del Torneo Oficial de Primera División A en el fútbol capitalino se pondrá en marcha este sábado con la presentación de los tres equipos que están en los primeros puestos de la tabla.



El único líder, Sacachispas enfrentará a Independiente del barrio Unión.



El tricolor perdió en la fecha de apertura y después hilvanó cinco triunfos consecutivos para estar al frente de las posiciones. Mientras que el conjunto rojo busca la regularidad que lo llevó a ganar la Copa de la Liga en la presente temporada.



Cambá Cuá, escolta y uno de los invictos, tendrá una dura prueba cuando se mida con Ferroviario, otro de los equipos que todavía no perdió en el certamen.



Por su parte, Huracán, que está a tres puntos del líder y también es invicto, enfrentará a Lipton que está en plena preparación para su participación en el Regional Federal Amateur.



La jornada sabatina también contempla los encuentros Mandiyú - Mburucuyá, Sportivo - Doctor Montaña, Curupay - Empedrado y Libertad - Talleres.



La fecha se completará el miércoles 19 con el cotejo entre Yaguareté y Boca Unidos.

Así se ubican



Cumplidas parcialmente seis fechas, queda pendiente el partido Ferroviario - Boca Unidos, las posiciones en la Primera A están así: Sacachispas 15 puntos, Cambá Cuá 14, Huracán 12, Mandiyú y Ferroviario 11, Empedrado y Sportivo 10, Boca Unidos y Lipton 9, Mburucuyá e Independiente 7, Talleres 5, Montaña y Curupay 4, Yaguareté 1 y Libertad 0.

Primera B



La cuarta fecha del certamen Oficial de la Primera B que organiza la Liga Correntina de Fútbol tendrá un adelanto este sábado. Quilmes, uno de los tres punteros, se medirá con San Marcos. La fecha seguirá el domingo y se completará el miércoles 19.



Disputadas tres fechas, las posiciones son las siguientes: Villa Raquel, Alumni y Quilmes 7 puntos, San Marcos 6, Alvear 5, San Jorge 4, Barrio Quilmes 2, Rivadavia y Robinson 1, y Peñarol 0.

Programación



El programa de la séptima fecha de la Primera A y la cuarta de la B es la siguiente:

Sábado 15



Cancha de Sportivo: 14.00 Sportivo vs. Doctor Montaña (Adrián Sosa) y 16.00 Sacachispas vs. Independiente (Gerardo Martínez Sandoval).



Cancha de Cambá Cuá: 14.00 Cambá Cuá vs. Ferroviario (Nicolás Rodríguez) y 16.00 Libertad vs. Talleres (Javier Cabrera).



Cancha de Lipton: 14.00 Curupay vs. Empedrado (Federico Encinas) y 16.00 Mandiyú vs. Mburucuyá (Carlos María Hidalgo).



Cancha de Rivadavia: 14.00 Quilmes vs. San Martín (1ºB) (Néstor Frank) y 16.00 Huracán vs. Lipton (Sandro Benítez).

Domingo 16



Cancha de Rivadavia: 15.00 Rivadavia vs. San Jorge (1ºB) (Nicolás Rodríguez).



Cancha de Sportivo: 14.00 Robinson vs. Alvear (1ºB) (Javier Cabrera) y 16.00 Peñarol vs. Barrio Quilmes (1ºB) (Fabricio Sosa).

Miércoles 19



Cancha de Lipton: 16.00 Alumni vs. Villa Raquel (1ºB) (Adrián Sosa) y 18.00 Yaguareté vs. Boca Unidos (Carlos María Hidalgo).