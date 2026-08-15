Independiente eligió al DT que sucederá a Quinteros

Jadson Viera será el nuevo entrenador de Independiente, luego de que la dirigencia resolviera este sábado avanzar definitivamente por el técnico de 45 años para reemplazar a Gustavo Quinteros, aunque no estará en el banco el próximo lunes ante Lanús: observará el encuentro y Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, responsables de la Reserva, dirigirán interinamente al equipo en La Fortaleza.



El acuerdo tendrá una particularidad vinculada con el año electoral que atraviesa Independiente. El contrato será por un año, pero incluirá una cláusula que permitirá rescindirlo en diciembre, en caso de que cambie la conducción del club después de las elecciones y las nuevas autoridades decidan que Viera no forma parte de su proyecto deportivo.



dson Viera Castro Gonçalves nació el 4 de agosto de 1981 en Santana do Livramento, Brasil, una ciudad fronteriza con Uruguay, país cuya nacionalidad también posee. Tiene 45 años y durante su etapa como futbolista actuó como defensor central.



Su nombre no es desconocido para el fútbol argentino. Jugó en Lanús entre 2007 y 2010 y formó parte del histórico plantel que conquistó el Torneo Apertura 2007.



Como entrenador, su carrera comenzó siendo asistente de Alexander “Cacique” Medina. En el 2023 asumió la conducción de Boston River y luego se hizo cargo de Nacional de Montevideo.