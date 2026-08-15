Victoria y desahogo para San Lorenzo

San Lorenzo, que fue recibido con silbidos, se impuso este domingo a Unión de Santa Fe por 1-0, como local, en un discreto partido disputado esta tarde en el estadio Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha del Torneo Clausura de fútbol.



El único gol lo marcó el delantero Rodrigo Auzmendi, cuando se jugaban 19 minutos del segundo tiempo.



El Ciclón necesitaba una reacción urgente tras la derrota 2-0 frente a Huracán y logró un alivio al sumar tres puntos valioso ante la presión de su hinchada. Durante la primera parte, Unión mostró iniciativa ofensiva y generó varias oportunidades, aunque varias jugadas fueron invalidadas por posición adelantada. El conjunto local, por su parte, intentó inquietar con remates al arco pero mostró dificultades para profundizar en ataque.



La apertura del marcador se produjo en el complemento, cuando Rodrigo Auzmendi aprovechó un rebote dentro del área para definir con un remate cruzado y poner el 1-0 a los 64 minutos. El equipo dirigido por Pipo Gorosito mantuvo esa ventaja hasta el final con una actuación superior, aunque una acción polémica sobre Matías Reali llevó al árbitro a otorgar penal a San Lorenzo. Sin embargo, tras la revisión del VAR, Leandro Rey Hilfer anuló la sanción y el encuentro concluyó con la victoria para el local.



De esta manera, el equipo azulgrana -que venía de caer en el clásico frente a Huracán- sumó su segunda victoria en el certamen y se alejó del fondo de la tabla.



Los azulgranas visitarán el viernes 20 a Estudiantes (RC) en la próxima jornada, mientras que los santafesinos viajarán a Mar del Plata para medirse con Aldosivi el mismo día.



