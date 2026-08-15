Vilas largará desde la primera fila la serie única del TC Pista Mouras

El TC Pista Mouras cerró su participación en la jornada, nublada, de este sábado en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, con la clasificación general de la fecha 8. El goyano Ignacio Vilas terminó tercero, pero por un recargo que sufrió Bautista Roqueta, quedó segundo y largará desde la primera fila la serie única de este domingo.



A bordo de una Dodge que prepara el Canning Motorsport, Roqueta registró el mejor tiempo en cuatro vueltas y se llevó la segunda pole position en la temporada.



El piloto de Temperley debió cambiar el motor, por lo que recargó seis décimas (cae al cuarto lugar) y en la serie de este domingo no largará desde la primera fila, aunque sí se queda con los dos puntos obtenidos en la clasificación sabatina.



Damián Pérez, que también con una Dodge pero del José C. Paz Racing, ocupó el segundo lugar de la clasificación, mientras que Ignacio Vilas se quedó con la tercera colocación con el Dodge del Galarza Racing.



En la cuarta ubicación llegó el puntero del campeonato Iñaki Arrías (Ford), 5° Ignacio Lovich (Dodge), 6° Ignacio Quintana (Torino), 7° Juan José Conde (Chevrolet), 8° Martín Taha (Ford), 9° Leonardo Forte (Ford), y 10° Facundo Ludueña (Chevrolet).



La actividad para el TC Pista Mouras seguirá este domingo desde las 10:00 cuando se disputará la serie única que tendrá a Pérez y Vilas desde la primera fila, por el recargo de Roqueta.



La serie definirá los puestos de largada para la final prevista desde las 12.10. La carrera será a 12 vueltas o 20 minutos de duración.