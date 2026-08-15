Regatas pondrá en marcha su preparación el martes 18

El martes 18 de agosto el Club de Regatas Corrientes iniciará de manera oficial la pretemporada de cara a la nueva temporada que afrontará en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 y también la Liga Sudamericana.



El arranque formal se llevará a cabo desde las 9 horas con los trabajos en el gimnasio de la institución regatense, y luego, desde las 10 horas se trasladarán al estadio del Club Alvear para dar paso a los entrenamientos de básquet.



Nuevamente, como en la pasada temporada, Regatas utilizará las instalaciones de Alvear para gran parte de su preparación dado que todavía no comenzó la reconstrucción del estadio José Jorge Contte.



El Remero, que afrontará su temporada número 23 de manera consecutiva en la élite del básquet argentino, pondrá primera en los trabajos preparatorios bajo las órdenes de Martín Villagrán, flamante DT que se hará cargo de la conducción del equipo luego del paso de Leandro Ramella.



El ex Gimnasia y Olímpico, estará acompañado en su cuerpo técnico por Diego Checenelli y Alejandro Silveira como asistentes (el segundo será entrenador de LDD), Nicolás Raimondo como preparador físico llega desde San Martín, Milton Cardozo como kinesiólogo, Damián Lezcano como utilero y Daniel Alarcón como jefe de equipo.



El plantel Fantasma hasta el momento está compuesto por Iván Gramajo (el único mayor que sigue del pasado plantel), Sebastián Orresta, Francisco Farabello, Fausto Ruesga, Roberto Acuña, Elián Centeno, Keith Stone, y la plantilla de jóvenes pertenecientes al club. En los próximos días se anunciará la llegada de José Montero, jugador que disputó la Liga Nacional para Olímpico, donde fue dirigido por Villagrán, y viene de coronarse en la Liga Federal.