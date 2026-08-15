Agostina Manzotti se destacó en Canadá y ahora mira hacia los Suramericanos

La remera correntina Agostina Manzotti consiguió tres medallas en una competencia internacional en Canadá y recibió una nueva convocatoria a la Selección Argentina para estar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



Manzotti, integrando la selección argentina de Remo, se destacó en la Royal Canadian Henley Regatta, una de las regatas más importantes a nivel mundial que se disputó en Ontario.



La correntina, que está radicada en Miami, Estados Unidos, logró medalla de plata en 8+ Senior Femenino y sendas preseas de bronce en 4- Senior Femenino y 8+ Championship.



“Para mí ya fue un montón estar otra vez representando a la Argentina. La verdad que fue algo muy bueno por mis proyectos y por mis objetivos”, expresó la deportista en declaraciones a El Deportivo en La Red Corrientes.



Manzotti figura en la lista de convocadas para estar en los Suramericanos, pero la propia remera contó que recién podrá confirmar su participación cuando consiga el permiso de la universidad donde estudia biología y la forma de afrontar los gastos de traslado.

La correntina ya había tenido su primera experiencia con el seleccionado argentino el año pasado, cuando participó en un Sudamericano en Paraguay. En aquella oportunidad compitió en una embarcación cuádruple. Ahora, en cambio, formó parte de un equipo más amplio y participó en distintas tripulaciones.



Manzotti reconoció que entre aquella primera convocatoria y su presente hubo una transformación importante, no solamente desde lo deportivo sino también desde lo personal.



“Es una Agos totalmente distinta. Fue un salto grandísimo haber estado en la Selección, pero hoy miro a esa Agos y todavía era una niña. Hoy tengo otra cabeza, mucho más madura, mucho más segura de lo que estaba haciendo y de lo que yo era capaz”, señaló.



Parte de ese crecimiento se produjo a partir de su experiencia en Estados Unidos, donde actualmente estudia Biología y desarrolla su carrera deportiva dentro del sistema universitario.



La correntina explicó las grandes diferencias que hay en la preparación y competencia que vive en Estados Unidos y la que tenía en Argentina.



“Entrenamos a la mañana muy temprano, después tenemos que venir a estudiar y quizás tenemos un segundo o tercer turno en el medio de las clases o una vez que terminamos a la tarde-noche”, contó y agregó que “puedo llegar a disputar varias regatas durante un mismo fin de semana, algo que en Argentina no pasaba”.



Uno de los aspectos que más valoró Manzotti de su experiencia en Estados Unidos es el acompañamiento que reciben los deportistas universitarios.



Según explicó, la estructura permite combinar el alto rendimiento con los estudios y brinda apoyo para viajes, competencias y otras necesidades vinculadas a la actividad deportiva.



“Acá le dan mucha importancia al nivel universitario. Tratan de ayudar a los atletas en todo sentido y en todo momento para que puedan lograr sus objetivos, tanto deportivos como académicos”, destacó.