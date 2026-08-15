Empató Sacachispas pero mantuvo la primera ubicación

El puntero del Torneo Oficial de Primera División A, Sacachispas empató y se achicó la brecha con sus inmediatos perseguidores.



La séptima fecha del certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol se puso en marcha este sábado con el empate en 1 entre Sacachispas e Independiente. El gol del tricolor lo marcó Ariel Blanco, mientras que para el elenco rojo lo hizo Hugo Lugo.



Cambá Cuá dejó pasar la oportunidad de quedar al frente de las posiciones al caer frente a Ferroviario 1 a 0. El único tanto del partido fue marcado por Agustín Méndez.



El elenco verdolaga quedó a tres puntos de “Saca” pero tiene un partido pendiente frente a Boca Unidos de la quinta fecha.



Mandiyú también aprovechó la igualdad del puntero, le ganó a Mburucuyá 2 a 0 y se acercó al tope de las posiciones.Mariano Jimenez y Juan José Solís fueron los autores de los goles para el albo.



Con las conquistas de Guillermo Barreto, Alejandro López y Esteban Valenzuela, Empedrado superó a Curupay 3 a 0 y se afirma en el lote de ocho primeros.



Una situación similar es la que vivió Sportivo gracias a su victoria sobre Doctor Montaña 2 a 0 con goles de Luis Álvarez y Jeremías Godoy.



Por su parte, Huracán y Lipton repartieron puntos al igualar sin abrir el marcador.



Además, Talleres logró su segunda victoria en el certamen al superar a Libertad 2 a 1.



La fecha se completará el miércoles 19 cuando se enfrenten Yaguareté y Boca Unidos. El partido se jugará en cancha de Lipton desde las 18.

Así se ubican



Disputada parcialmente la séptima fecha, las posiciones en el torneo Oficial de Primera A quedaron de esta manera: Sacachispas 16 puntos, Cambá Cuá, Mandiyú y Ferroviario 14, Empedrado, Sportivo y Huracán 13, Lipton 10, Boca Unidos 9, Independiente y Talleres 8, Mburucuyá 7, Montaña y Curupay 4, Yaguareté 1 y Libertad 0.

El ascenso



En el adelanto de la cuarta fecha de la Primera B, Quilmes y San Marcos igualaron 0 a 0.



La fecha seguirá este domingo con este detalle:



Cancha de Rivadavia: 15.00 Rivadavia vs. San Jorge (1ºB) (Nicolás Rodríguez).



Cancha de Sportivo: 14.00 Robinson vs. Alvear (1ºB) (Javier Cabrera) y 16.00 Peñarol vs. Barrio Quilmes (1ºB) (Fabricio Sosa).



En tanto que el miércoles 19 se cerrará la séptima fecha de la A y la cuarta de la B en cancha de Lipton. A las 16.00 jugarán Alumni y Villa Raquel (1ºB), en tanto que a partir de las 18.00 lo harán Yaguareté y Boca Unidos (1ºA).