Curne frenó a Taraguy y le sacó el invicto

El invicto de Taraguy culminó en la última fecha de la primera fase del Regional NEA 2026 de rugby.



En el marco de la novena fecha, el Cuerto cayó frente a Curne 32 a 16, de todas formas mantuvo el primer lugar en las posiciones.



El partido que se jugó este sábado en Monte Alto, Chaco, mostró a Curne dominante ya desde el primer tiempo cuando se imponía 13 a 5.



Por su parte, en Corrientes. San Patricio perdió frente a San José de Asunción 32 a 27 y sumó su segunda caída consecutiva y cedió el quinto lugar en las posiciones.

Juega Aranduroga y se define un descenso



La presentación de Aranduroga y la definición del segundo descenso, son los atratactivos de la jornada de domingo en el Regional NEA 2026.



Desde las 16, con arbitraje de Rodrigo Sauco, Aranduroga recibirá a Capri, equipo que ya perdió la categoría.



El elenco cebra intentará sumar una victoria que le permita comenzar la siguiente etapa en la segunda ubicación.



La definición del segundo descenso se dará a partir de las 15.30.



Aguará (13 puntos) visitará Paraguay para enfrentar a Curda (24). A la misma hora, pero en la ciudad de Resistencia, Regatas (12) será local de Sixty (10).



El vencedor del partido entre los chaqueños logrará un lugar en la segunda fase del Regional. Mientras quien derrotado, acompañará a CAPRI como segundo descendido y jugará el Ascenso esta misma temporada.



En el caso de un empate en las posiciones entre Regatas y Aguará, la ventaja deportiva es para el equipo formoseño que se impuso en el partido disputado entre sí.

Subió Pay Ubre



La jornada de sábado sirvió para que se disputen las finales del certamen Desarrollo de la Unión de Rugby del Nordeste y quedaron definidos los dos equipos que jugará el grupo Ascenso del Regional.



Pay Ubre de Mercedes le ganó a Uncaus de Sáenz Peña 42 a 35 y logró subir de categoría. Lo mismo pasó con Abipones de Juan José Castelli que venció 24 a 5 a Chaco Rugby.