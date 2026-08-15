Boca Unidos visita a Sarmiento en un partido clave por los promedios

El cruce entre Sarmiento de Resistencia y Boca Unidos se presenta decisivo en la lucha por incrementar los promedios en la zona A de la Reválida del Federal A.



El encuentro correspondiente a la cuarta fecha se disputará este domingo, desde las 16, en el estadio Centenario - Campeones del Mundo con el arbitraje de Fernando Rekers.



El miércoles, Sarmiento le ganó como visitante a Independiente de Chivilcoy y renovó su ilusión de evitar el descenso. Por eso, el juego de este domingo se le presenta como una final para seguir escalando y quedar a tiro del equipo correntino.



Boca Unidos tuvo fecha libre y su último partido fue el sábado 8 cuando empató como local frente a Independiente en 1 tanto.



Ese compromiso dejó secuelas en el equipo correntino que sufrió la expulsión de Martín Ojeda, en tanto que Tiago Villanueva llegó al límite de tarjetas amarillas. Los dos jugadores deberán purgar una fecha de suspensión.



El DT Alberto Boggio ensayó frente a los suplentes de Chaco For Ever el miércoles en Corrientes con Mariano Miño y Gustavo Mbombaj en lugar de los sancionados para completar la mitad de la cancha. La práctica terminó 1 a 0 con triunfo boquense por el gol que anotó Leandro Gómez.



Por su parte, Lautaro Ludueña arrastra una molestia en uno de sus tobillos y está en duda para el juego contra los chaqueños.



De esta forma, la probable formación titular del conjunto boquense es con Luis Ojeda; Julián Fuyana, Joaquín Sigel, Ataliva Schweizer y Santiago Pavón; Gómez, Ludueña, Miño y Mbombaj; Kevin Fernández y Agustín Alfano.

Más partidos



La cuarta fecha se puso en marcha este sábado con el importante triunfo como visitante de Atlético Escobar sobre Tucumán Central 3 a 2.



Los otros dos cotejos del grupo que se jugarán este domingo son Sportivo de Las Parejas frente a Independiente de Chivilcoy desde las 15.00 y Gimnasia de Concepción del Uruguay contra Defensores de Vilelas a partir de las 15.30.

Así se ubican



Con un partido adelantado de la cuarta fecha, las posiciones de la Reválida en la zona B están así: Defensores de Vilelas y Atlético Escobar 7 puntos; El Linqueño 5; Gimnasia y Esgrima de concepción del Uruguay y Boca Unidos 4; Sarmiento 3; Sportivo 2; Independiente y Tucumán Central 1.



Mientras que la tabla de los promedios, que definirá los dos descensos, se encuentra de esta manera: Defensores de Vilelas (26/19) 1,368; Atlético Escobar (29/22) 1,318, Sportivo (26/21) 1,238; Boca Unidos (22/18) 1,222; El Linqueño (24/21) 1,143; Gimnasia y Esgrima (21/20) 1,050; Independiente (20/20) 1,000; Sarmiento (18/19) 0,947 y Tucumán Central (18/20) 0,900.