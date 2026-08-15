Boca reaccionó y le empató a Platense

Boca Juniors rescató un punto de su visita a Vicente López: igualó 1-1 ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura y quedó en el 11° lugar de la Zona A, sumado a que bajó al quinto escalón de la Tabla Anual, en posición de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.



El Calamar tuvo las ocasiones más claras en el primer tiempo, pero recién logró abrir el cero durante el complemento. Nicolás Retamar aprovechó un error de Leandro Lozano en la medialuna propia, le sacó la pelota para quedar mano a mano contra Álvaro Montero y convirtió el 1-0 a los 52 minutos.



El Xeneize estuvo muy cerca de irse con las manos vacías porque Luciano Giménez marcó el segundo gol del partido, pero el árbitro Jorge Baliño lo anuló a instancias del VAR por una mano previa del atacante. Esta acción terminó de despertar a la visita, que alcanzó la igualdad a los 79 minutos gracias a una buena definición de Miguel Merentiel.



Final agitado del primer tiempo para Boca ante Platense, con Marco Pellegrino volviendo entre lágrimas al túnel y tomándose el posterior de la pierna izquierda. Por si fuera poco, Leandro Paredes también fue reemplazado y aunque generó preocupación entre los hinchas, ya estaba acordado que jugaría solo la primera mitad para preservarlo.



En la próxima fecha, Boca Juniors se medirá el próximo domingo ante Racing desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda por la sexta fecha, pero antes tiene una visita obligada a Paraguay para enfrentar a Recoleta este martes a partir de las 19:00 por la revancha de los octavos de la Copa Sudamericana.



En la vereda opuesta, Platense deberá visitar Chile este miércoles desde las 19:00 para medirse a Coquimbo Unido en busca de abrochar su boleto a los cuartos de final de la Libertadores y el próximo domingo chocará con Barracas Central como visitante (14:45) por el Torneo Clausura.



