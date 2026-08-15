El Platense de Palermo examina a Boca

Platense y Boca se enfrentarán por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro designado fue Jorge Baliño.



El Calamar llegará con poco descanso después de haber igualado 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que deberá resolver el próximo miércoles en Chile.



El equipo dirigido por Martín Palermo suma cuatro puntos en el campeonato, luego de una victoria, un empate y dos derrotas, y viene de conseguir un importante triunfo por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda.



Palermo podría administrar las cargas de algunos futbolistas debido al exigente calendario, aunque Juan Pablo Cozzani, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Franco Zapiola y Luciano Giménez aparecen entre los nombres con mayores posibilidades de mantenerse en el equipo.



Boca, por su parte, suma cinco unidades en la Zona A, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, y viene de igualar 1-1 con Vélez en su última presentación por el torneo local.



El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un momento de crecimiento y el martes derrotó 3-1 a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque el entrenador adelantó que realizará modificaciones pensando en la revancha del próximo martes en Asunción.



Entre los jugadores que podrían descansar aparecen Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Miguel Merentiel, mientras que Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Milton Giménez cuentan con posibilidades de ingresar desde el comienzo.



El antecedente más reciente entre ambos fue el empate 0-0 disputado en febrero en La Bombonera por el Torneo Apertura, mientras que Boca no pudo derrotar al Calamar en los últimos tres enfrentamientos.

San Lorenzo-Unión, duelo de necesitados

San Lorenzo recibirá este sábado a Unión de Santa Fe en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que está programado para las 14:30, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer.



El equipo dirigido por Néstor Gorosito llega golpeado luego de perder 2-0 como local ante Huracán en el clásico y acumula tres puntos sobre 12 posibles en el inicio del campeonato.



"Pipo" prepara varios cambios y el principal será obligado: Orlando Gill fue expulsado ante Huracán y el correntino José Devecchi se perfila para reemplazarlo en el arco. También se producirían los ingresos de Teo Rodríguez Pagano, Juan Pablo Álvarez, Ignacio Perruzzi y Matías Reali, mientras que Facundo Gulli quedó descartado por una lesión.



Unión tampoco tuvo el comienzo esperado y suma cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos derrotas;en la última fecha cayó 2-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Nueva edición del clásico platense

Estudiantes de la Plata busca volver al triunfo en el clásico ante Gimnasia LP, por el interzonal correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que está programado para las 16:45, se llevará a cabo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.



El equipo dirigido por Alexander Medina llega al clásico en medio de una semana en la que no pudo ganar por la copa internacional; igualó 1-1 como local ante Universidad Católica de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y con dos derrotas seguidas por torneo local.



Gimnasia llegará a UNO atravesando un presente completamente diferente en el torneo: el conjunto conducido por Ariel Pereyra ganó sus últimos tres partidos, suma nueve puntos sobre 12 posibles y viene de derrotar 2-0 a Barracas Central.



Será el clásico oficial número 193. El último antecedente se produjo el 15 de febrero de este año en el Bosque y terminó igualado 0-0. Estudiantes acumula siete partidos sin perder frente a su tradicional rival.