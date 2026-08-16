Eduardo Lausse, el campeón sin corona

Desde la época de Luis Angel Firpo, Justo Suárez, el "Torito de Mataderos", José María Gatica, Eduardo Lausse, a quien llamaban el Campeón sin corona, Oscar "Ringo" Bonavena, entre los más recordados. Y justamente hoy recordaremos la campaña del Zurdo Lausse, un verdadero campeón que lo tuvo casi todo y sólo le faltó ser campeón mundial. Estuvo a un paso y tenía todas las condiciones para serlo, pero el destino es incomprensible a veces y siempre por supuesto, inexorable. Eduardo Lausse fue uno de los grandes pegadores del boxeo argentino, tenía dos manos mortíferas, aunque pegaba más con la zurda, de allí su apodo, le decían KO Lausse. Tuvo una excepcional campaña. Lausse. Nació el 27 de noviembre de 1927 y a los 20 años se hizo profesional, sumando en ese campo 75 peleas ganadas, 62 por nocaut, 10 derrotas y dos empates. Definió 17 peleas en el primer round, fue campeón argentino y sudamericano de los medianos, una categoría muy difícil en esa época.



Fueron memorables sus peleas con Andrés Selpa y se metió en la leyenda cuando peleó con Tiger Jones en 1955. Terminó todo cortado y sangrante, dejó todo en el ring. Tenía un tremendo corte en la ceja izquierda y otro menor en la derecha. Le dieron 24 puntos de sutura. Cuando se vio en el espejo luego de la pelea, lloró por como había quedado. Todo destruido, pero ganó por puntos. Murió en 1995 a los 67 años, siendo un símbolo del coraje y la guapeza del boxeador argentino.

Una pelea épica



El 13 de mayo de 1953 fue una fecha histórica que quedó grabada a fuego en la historia del boxeo argentino. Lausse le ganó por puntos a Tiger Jones en la misma Estados Unidos. Sin embargo no le dieron la oportunidad de enfrentar al campeón Carl "Bobo" Olson por el título, en una gran injusticia, porque el Zurdo se había ganado merecidamente el derecho más que otros.



Al momento de ganarle a Jones, Lausse estaba ubicado 7° en el ranking mundial y su vencido en el 2° por lo cual era cuestión de tiempo que lograra el combate por el campeón por el título.



Hasta el 5° asalto la pelea fue pareja. Lausse no le encontraba la vuelta a un duro rival que se le plantó y no pudo meter sus manos a fondo y a su vez contragolpeaba peligrosamente. Al término de ese asalto se le abrió una herida en la ceja izquierda, de la cual comenzó a sangrar abundantemente. Tiempo después recordaba Lausse que "sabía que me podían parar la pelea en cualquier momento, así que salí a jugarme, le metí manos a fondo y las sintió, pero se me abrió la otra ceja y sangraba como una canilla. Era impresionante, a pesar de que iba ganando por puntos, el temor mío era que el árbitro parara el combate. En cada round iba a mi rincón y decía "un round más sino paro". La sangre salía cada vez más, y yo salí decidido a jugarme todo, metiendo muchas manos a fondo. A duras penas Jones llegó al final, muy cansado. Yo pensé que me iban a robar la pelea. Por suerte los jurados me vieron ganador, terminé con el pantalón todo rojo de la sangre. Los guantes, el cuerpo, todo. Me puse contento porque pensé que había ganado la chance de ir por el título mundial, pero jamás llegó. Estuve tres días internado por las heridas que tenía, me hicieron cirugía plástica y me arreglaron la cara, había recibido mucho castigo."

Lausse se recuperó de esta batalla y volvió a pelear, aunque ya no era el mismo. La última pelea la hizo ante Víctor Salazar, a quien le ganó por nocaut. Después decidió retirarse Consultado por la prensa un tiempo después, comentó "mi amor propio no me hubiera permitido retirarme perdedor. Gané, me dí el gusto y dije "Esto no va más" y me retiré". Ese era Lausse, el campeón sin corona, una de las más destacadas figuras y tremendo pegador que dieron los puños criollos. Siguió un tiempo relacionado al boxeo. Después se llamó a silencio, disfrutando de sus últimos años, hasta que la muerte lo sorprendió. Pero seguirá siempre vivo en la memoria de los aficionados como uno de los más guapos y corajudos del boxeo. Será recordado siempre como el campeón sin corona.