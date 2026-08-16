Preocupación en Boca por la salida de Paredes en el partido ante Platense

Alerta en Boca durante el partido ante Platense: Leandro Paredes sufrió una molestia y pidió el cambio antes de que terminara el primer tiempo. Finalmente, fue reemplazado en el entretiempo. El mediocampista hizo saber de este contratiempo al cuerpo técnico y el Vasco Arruabarrena prefirió no arriesgarlo en el complemento.

Esta situación encendió todas las alarmas en el Xeneize, teniendo en cuenta que es una pieza fundamental en el equipo y la seguidilla de partidos que se le vienen al conjunto de la Ribera. El primero de ellos será la visita a Recoleta este martes por la Copa Sudamericana.

En el arranque del segundo tiempo, Paredes estuvo en el banco de suplentes con pantalón largo, por lo que no se pudo ver si tenía hielo para descomprimir la molestia ni tampoco el lugar de la posible lesión.

Como si fuera poco, Marco Pellegrino sufrió una lesión muscular sobre el final del primer tiempo y también fue reemplazado.

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se refirió al cambio de Paredes en el entretiempo y trató de llevar tranquilidad a los hinchas.

“Sintió una molestia en los primeros minutos, pero hizo cambio de frentes, pateó al arco, no tiró los córners. Es inteligente, se cuida y pidió el cambio. No creo que sea nada grave, pero veremos lo que dicen los médicos. Es lo que hay, jugamos cada tres o cuatro días. Pongo lo mejor que tengo y, si se caen, pondré a otro. Es así”, afirmó el DT.

TN