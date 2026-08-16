Boca Unidos fue contundente en su visita a Sarmiento

Boca Unidos logró su segundo triunfo como visitante en la temporada. Le ganó de manera contundente a Sarmiento de Resistencia 3 a 0 para mantenerse como uno de los punteros en la Zona A de la Reválida del Federal A.

En Resistencia, el equipo correntino se mostró efectivo para superar al local con los goles de Agustín Alfano, Kevin Fernández y Elías González. De esta manera ganó tranquilidad en la tabla de los promedios y complicó a su rival que hoy es uno de los dos equipos que perderá la categoría.

El partido correspondiente a la fecha 4 de la Zona A de la Reválida se jugó este domingo en el estadio Centenario - Campeones del Mundo de Resistencia. En el primer tiempo, el local tuvo el control de la pelota pero las situaciones más importantes para anotar fueron del visitante. En el complemento, Boca Unidos aprovechó los espacios que dejó el rival para aumentar la ventaja.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos del primer tiempo cuando Alfano conecto un centro de Fernández. En el complemento, a los 18, se invirtieron los roles, Alfano asistió a Fernández para que mande la pelota al fondo del arco. Mientras que a los 44, González estableció el 3 a 0 final.

En la próxima fecha, quinta, Boca Unidos será local de Sportivo de Las Parejas, Santa Fe.

Resultados

Los resultados registrados por la cuarta fecha de la Zona A de la Reválida fueron: Tucumán Central 2 - Atlético Escobar 3, Sportivo de Las Parejas 0 - Independiente de Chivilcoy 0, Sarmiento 0 - Boca Unidos 3 y Gimnasia de Concepción del Uruguay 2 - Defensores de Vilelas 0. Libre: El Linqueño.

Así se ubican

Las posiciones en la Zona A quedaron así: Boca Unidos, Gimnasia, Defensores y Atlético Escobar 7, El Linqueño 5, Sportivo y Sarmiento 3, Independiente 2 y Tucumán Central 1.

Promedios

La tabla de promedios, que definirá los dos descensos, en la Zona A quedaron de esta forma: Atlético Escobar 1,318 (29/22), Boca Unidos 1,316 (25/19), Defensores de Vilelas 1,300 (26/20), Sportivo 1,227 (27/22), El Linqueño 1,143 (24/21), Gimnasia de Concepción del Uruguay 1,143 (24/21), Independiente de Chivilcoy 1,000 (21/21), Sarmiento 0.900 (18/20) y Atlético Tucumán (18/20).