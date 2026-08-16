Vilas tuvo una jornada negativa en la octava fecha del TC Pista Mouras

Una jornada negativa resultó este domingo para Ignacio Vilas en el circuito Roberto Mouras de La Plata. Por la octava fecha, penúltima de la fase regular, del TC Pista Mouras, el goyano debió abandonar cuando apenas transcurrían tres giros de la final. Damián Pérez, el piloto que compite con una Dodge que prepara el José C. Paz Racing, logró el triunfo.

La carrera de este domingo, tuvo en la primera fila a Facundo Ludueña -ganador de la serie única- y Pérez, que en la largada, con una maniobra por afuera en el curvón rápidamente se mantuvo en la cima de la carrera. Hubo dos ingresos del pace car y en ambos relanzamientos, el piloto de José C. Paz se mantuvo adelante, demostrando todo el potencial de su Dodge.

Atrás pasaba de todo: en la primera vuelta Martín Taha salió de la pista y en el intento de regresar, chocó a Juan José Conde, y ambos debieron abandonar. Dos vueltas más tarde Ignacio Quintana -que venía 3°- probó con superar a Facundo Ludueña, pero éste último terminó fuera de la pista por un toque y posteriormente chocó a Ignacio Vilas que perdió el pontón derecho; los dos no pudieron continuar en competencia.

"Por un accidente delante mío, me veo perjudicado sin poder esquivarlo. La suerte no viene estando de mi lado", se lamentó Vilas en su cuenta de Instagram.

Pérez aprovechó cada situación para alejarse del pelotón, y pese a que Quintana por momentos se acercaba, casi no tenía situaciones de sobrepaso y tuvo que conformarse con el segundo lugar, pero una vez finalizada la carrera, fue excluido. Ignacio Lovich aguantó en todo momento los ataques de Iñaki Arrías y se aferró con uñas y dientes al tercer lugar. Luego de la exclusión del piloto de Junín, trepó al segundo lugar.

La próxima fecha para el TC Pista Mouras, la novena, será el 26 y 27 de septiembre, nuevamente en el circuito de La Plata, pero con chicana. La misma será en el marco de la definición de la etapa regular.