Ganó Aranduroga y descendió Sixty

Con la disputa de tres encuentros concluyó este domingo la primera fase del Regional NEA 2026 de rugby. Aranduroga ganó y se quedó con el segundo puesto, mientras que Sixty perdió con Regatas Resistencia y deberá jugar en el Ascenso lo que resta de la temporada.

En el marco de la novena fecha, Aranduroga no tuvo problemas para superar a Capri 66 a 17 y se quedó con el segundo puesto de la fase a un punto de Taraguy, único líder. El equipo misionero ya tenía definida su suerte al no ganar ningún partido en esta instancia y por lo tanto es uno de los dos descendidos.

En un partido entre rivales directos en la búsqueda de la permanencia, en el complejo "La Isla", Regatas Resistencia superó a Sixty 20 a 17 y se mantiene en la zona campeonato, mientras que su rival bajó de categoría.

Mientras que en el restante cotejo de la jornada, Curda de Asunción no tuvo problemas para vencer como local a Aguará 75 a 28.

La fecha había comenzado el sábado con la victoria de Curne sobre Taraguy, le quitó el invicto, 32 a 16 y el triunfo de San José de Paraguay frente a San Patricio 32 a 27.

En la segunda fase del Regional NEA jugarán Taraguy, Aranduroga, Curne, San José, San Patricio, Regatas y Aguará. Mientras que Sixty y Capri disputarán la zona Ascenso.