River cortó la mala racha y le ganó a Argentinos Juniors

River se sacó de encima una de las mochilas más pesadas de sus últimos años de historia y pudo cortar la racha de seis derrotas consecutivas que mantenía por torneos AFA, al imponerse por 2-0 como local ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Monumental, el defensor Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que el enganche Ángel Correa sentenció el triunfo en 43 minutos del complemento, de penal.

Con el triunfo, el “Millonario” pudo, finalmente, sumar sus primeros puntos en el certamen, llegando al anteúltimo lugar de la zona B con tres unidades, mientras que el equipo de Nicolás Diez perdió el puntaje perfecto, pero permanece líder del grupo con 12 puntos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Eduardo Coudet recibirán a Vélez, el domingo 23 de agosto desde las 19:15, mientras que el “Bicho” de La Paternal volverá a jugar como visitante, ante Lanús, el lunes 24 a las 21:15.

En el primer minuto de partido, una pelota larga por derecha habilitó la carrera del enganche Ángel Correa, que enganchó para eludir a un rival pero no pudo rematar antes del achique del arquero Brayan Cortés.

La primera participación de frente al arco del recientemente incorporado Thiago Almada llegó a los 13 minutos, cuando recibió por izquierda, recortó para la pierna diestra y sacó un disparo bajo, que fue bloqueado por un defensor rival.

A los 17 minutos llegó Argentinos, con un pase en cortada por derecha para el mediocampista Hernán López Muñoz, cuyo remate al segundo palo se fue ancho.



Ocho minutos más tarde, el delantero Tomás Molina ganó una serie de rebotes a unos cuantos metros del área rival e intentó rematar desde ahí, al no tener compañeros cerca, pero su tiro no tuvo precisión.

En 27 minutos, un tiro libre al primer palo fue ganado de cabeza por el defensor Lucas Martínez Quarta, que no pudo direccionar bien su remate al poste izquierdo de Brayan Cortés.

River había comenzado mejor el partido, con insinuaciones y algunos ataques que eran desbaratados en la puerta del área grande, aunque el correr de los minutos empezó a hacerlo entrar en su mediocridad de las últimas fechas, con un Almada inconexo, en un encuentro que fue cayendo en cuanto a lo futbolístico.

Por su lado, el “Bicho” pudo sumar algunos remates en la primera parte y tuvo momentos de posesión de pelota y distribución, pero le costó pisar el área del conjunto local.

Cuando ya iban 36 minutos del primer tiempo, el lateral Gonzalo Montiel se quedó con el rebote de un disparo tapado de Almada y apareció parado de “9”, para definir suave contra un palo y marcar el tan ansiado primer gol del “Millonario” en el Torneo Clausura 2026.

La primera llegada del complemento fue de la visita, a los seis minutos, con una pelota levantada por el volante Alan Lescano para que se desprenda López Muñoz, que vio como su remate impactaba en el travesaño.

River no pudo generar peligro hasta los 31 minutos, con un tiro de esquina muy pasado para el cabezazo del defensor Nicolás Otamendi, cuyo frentazo impactó en el palo izquierdo de Cortés.

En 42 minutos del segundo tiempo, y tras la revisión en el VAR, una infracción del volante Gabriel Florentín sobre Ángel Correa, en una incursión por el costado izquierdo del área, fue sancionada como penal.

Ángel Correa se hizo cargo de la pena máxima que él mismo recibió y, con un derechazo potente y centralizado, superó a Cortés y puso el 2-0 final.