Thiago Tirante consiguió un hito tras derrotar a Novak Djokovic en el Masters 1000

Thiago Tirante escribió este sábado la página más dorada y resonante de su carrera profesional al conseguir una victoria histórica frente a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El argentino protagonizó una remontada inolvidable sobre el cemento estadounidense para imponerse con parciales de 2-6, 6-4 y 6-4 ante una de las máximas leyendas vivientes de la historia de este deporte, logrando así el triunfo más importante e imborrable de su trayectoria en el circuito profesional.

El desarrollo del encuentro no comenzó de manera sencilla para el jugador albiceleste, quien sufrió la jerarquía y la solidez del serbio durante el primer parcial. Djokovic impuso condiciones con su servicio y su devolución, aprovechando los errores iniciales de un Tirante que se vio superado por la potencia y la experiencia del ex número uno del mundo, cediendo el set inicial que parecía inclinar la balanza de manera definitiva hacia el lado del favorito.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el segundo set cuando el serbio mostró problemas físicos y el argentino ajustó la profundidad de sus golpes, encontró mayor precisión con su drive y siguió desgastando físicamente al europeo en peloteos largos.

El argentino demostró estar a la altura de las circunstancias más exigentes del circuito, arriesgó con inteligencia en los puntos decisivos y quebró nuevamente el servicio del serbio para colocarse en una posición inmejorable de cara a la recta final.

Con este resultado, Thiago Tirante ratifica el enorme crecimiento tenístico que viene experimentando en los últimos tiempos y se instala firmemente en el radar internacional tras dejar en el camino a un campeón de 24 torneos de Grand Slam.

De hecho, Novak Djokovic llevaba 10 años sin perder ante argentinos con 22 triunfos en fila.

Espn