Fórmula 1: Colapinto no aparece en la lista de pilotos de Alpine para 2027

La Fórmula 1 se encuentra en su receso de verano europeo y los fanáticos esperan con ansiedad el regreso de la actividad. En medio de este descanso, la categoría compartió cómo está el panorama de las escuderías y los pilotos para la próxima temporada.

Actualmente, solo ocho pilotos tienen asegurado su lugar para la próxima temporada: Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren, Max Verstappen en Red Bull, Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac, Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Ferrari y Pierre Gasly en Alpine.

De esta manera, quedan 14 butacas libres y los fanáticos argentinos puntualizaron en la continuidad de Franco Colapinto, un tema que los mantiene en vilo.

Por otra parte, esta publicación desató muchísimas especulaciones sobre quiénes serán los pilotos que ocupen esos lugares libres y el debate está sobre la mesa.

Franco Colapinto, cerca de seguir en Alpine

Uno de los focos de atención para los argentinos está puesto en Franco Colapinto. Aunque Alpine todavía no lo confirmó oficialmente para 2027, todo indica que el piloto argentino continuaría como compañero de Pierre Gasly.

A lo largo de la temporada, Colapinto obtuvo buenos resultados, superó a su compañero de equipo en varias oportunidades y es una pieza fundamental para la escudería francesa tanto dentro como fuera de la pista con su trabajo en Enstone y el simulador.

Si bien Flavio Briatore evitó dar precisiones sobre la conformación de la dupla para el año próximo, la información publicada en las últimas horas por varios medios internacionales apuntó que las negociaciones estarían encaminadas y que el piloto argentino tendría muchas posibilidades de permanecer en la escudería francesa si no aparece una sorpresa durante el receso.

La Fórmula 1 puede tener muchos cambios para el 2027

Mercedes aparece como uno de los equipos que más expectativas genera. George Russell y Andrea Kimi Antonelli están realizando una buena temporada, pero ninguno figura oficialmente confirmado para 2027 en el mapa difundido por la Fórmula 1.

Toto Wolff ya había expresado que no tenía intención de modificar la dupla y destacó el trabajo de ambos pilotos. Sin embargo, el interés de Mercedes por Verstappen mantiene abierta una posibilidad que podría alterar por completo el mercado.

Audi también tiene un panorama abierto. Gabriel Bortoleto aseguró que tiene un contrato de largo plazo y que continuará en el proyecto alemán, mientras que Nico Hülkenberg dejó su futuro en suspenso y evitó garantizar que seguirá en el equipo.

En Red Bull también hay una situación particular. Isack Hadjar tendría un contrato de “1+1”, por lo que su continuidad en 2027 dependerá de la activación de esa opción. Su rendimiento durante la temporada será determinante, aunque el gran interrogante del equipo pasa por la permanencia de Verstappen.

Sainz, Alonso y Ocon: tres nombres que pueden mover el mercado

Carlos Sainz es otro de los pilotos que aparecen en el centro de las especulaciones. El español negocia su continuidad en Williams, aunque Audi aparece como una alternativa en caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto. Alex Albon, en cambio, tiene un vínculo de varios años y no está involucrado en rumores fuertes sobre una salida.

En Aston Martin, la situación es todavía más incierta. Fernando Alonso podría definir su futuro durante las próximas semanas: entre las posibilidades aparecen una renovación, un cambio de equipo o incluso el retiro. Lance Stroll tampoco figura oficialmente confirmado, aunque su renovación de 2024 contemplaba su continuidad “en 2025 y más allá”.

Haas también puede ser protagonista de la danza de pilotos. Todo indica que Ollie Bearman tiene buenas posibilidades de permanecer, mientras que Esteban Ocon aparece bajo presión. Rafael Camara y Leonardo Fornaroli, dos jóvenes vinculados al programa de Ferrari, son mencionados como posibles candidatos para ocupar su lugar.

Racing Bulls, por último, depende en buena medida de las decisiones que tome Red Bull. Liam Lawson reconoció que todavía no sabe qué ocurrirá con su futuro, mientras que Nikola Tsolov aparece como uno de los jóvenes con posibilidades de dar el salto. Arvid Lindblad, de apenas 19 años, también es considerado una pieza importante dentro de la estructura.

Con 14 lugares todavía sin confirmación oficial, el mercado de pilotos de cara a 2027 promete ser uno de los más movidos de los últimos años. El regreso de la Fórmula 1 en Zandvoort podría ser apenas el comienzo de una serie de anuncios capaces de modificar buena parte de la grilla.

TN