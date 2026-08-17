Las Leonas sumaron su primera victoria

Las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, consiguieron un muy sufrido triunfo por 3-2 ante Alemania, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de la especialidad que se disputa en Bélgica y Países Bajos, y quedaron muy cerca de la clasificación a la segunda ronda.

Los goles para las dirigidas por Fernando Ferrara los hicieron Eugenia Trinchinetti, Sofía Toccalino y Agustina Gorzelany, mientras que para las teutonas anotaron Lisa Nolte y Sonja Zimmermann.

Las Leonas tuvieron un comienzo demoledor, ya que en el primer minuto de juego generaron un córner corto. Pese a haberlo desaprovechado, tuvieron una nueva oportunidad segundos después, luego de que cobraran jugada peligrosa en la defensa alemana.

Así fue como llegó la apertura del marcador antes de los dos minutos, cuando Trinchinetti desvió en el segundo córner corto que se le presentó a Las Leonas.

Durante el resto del primer cuarto, el combinado nacional generó varias oportunidades para aumentar la ventaja, aunque no pudo capitalizar ninguna.

Ya en el segundo cuarto, se vio una muy mejorada versión de Alemania, que incluso llegó a tener dos córners cortos, aunque ambas ejecuciones pasaron cerca del arco argentino. La clave para el dominio teutón en este tramo del encuentro fue la presión en la mitad de la cancha, debido a que recuperaron la pelota constantemente en dicho sector.

En el inicio del tercer cuarto, Alemania siguió con su presión asfixiante y volvió a tener un córner corto, aunque nuevamente no pudo aprovechar la oportunidad.

A partir de allí, Las Leonas se mostraron menos erráticas en la salida y volvieron a igualar el desarrollo del encuentro, aunque sin generar situaciones claras.

En el inicio del último cuarto, Las Leonas estiraron la ventaja a los 3 minutos gracias a Toccalino, quien ejecutó un gran penal tras una falta dentro del área sobre Zoe Díaz.

De esta manera, parecía que la Argentina tenía liquidado el encuentro y encaminaba su clasificación en la primera posición en el Grupo B.

Sin embargo, Alemania tuvo una gran reacción y llegó a la igualdad en una ráfaga demoledora. Primero con un gol de Nolte y luego con una muy buena ejecución de córner corto de Zimmermann.

Finalmente, Las Leonas demostraron por qué llevan tantos años en la elite del hockey mundial y consiguieron el 3-2 definitivo a falta de solo cinco minutos para el final del encuentro, cuando Gorzelany convirtió tras una gran ejecución de córner corto.

De esta manera, Las Leonas quedaron a un paso de la clasificación a la siguiente ronda del Mundial, a la que avanzarán las dos mejores selecciones de cada grupo.

La próxima presentación del combinado nacional será el miércoles, cuando se enfrente con Escocia desde las 6 hs..