La Liga Provincial tiene tres invictos

Pasó la segunda fecha de la Liga Provincial de Mayores 2026 de básquetbol que contó con el clásico entre San Martín de Curuzú Cuatiá y San Lorenzo de Monte Caseros como principal atractivo.



En el duelo interzonal del fin de semana, en el Gigante del Sur, San Martín de Curuzú Cuatiá recibió a San Lorenzo de Monte Caseros. Este clásico duelo se lo quedó el Pitogüé, actual campeón, en un partidazo que finalizó 78 a 76.



En la apertura de la segunda jornada, Juventus sumó su primer triunfo al derrotar como local a El Tala por 64 a 48. Por esta misma zona, la B, Córdoba volvió a ganar, esta vez de local, ante Football de Esquina por 84 a 68 luego de dar vuelta el marcador frente a un primer cuarto desfavorable.



Mientras que por la Zona A, Colón derrotó como visitante a Sportivo en duelo de capitalinos por 68 a 53 y Pingüinos sumó su primer triunfo al vencer a Español de Santa Lucía por 85 a 66.



Con estos resultados, las posiciones quedaron de esta forma:



Zona A: Colón 4 puntos, San Martín de Curuzú Cuatiá y Pingüinos 3, Sportivo y Español de Santa Lucía 2.



Zona B: Córdoba y San Lorenzo de Monte Caseros 4 puntos, Football de Esquina y Juventus 3 y El Tala 2.



La tercera fecha, contempla estos encuentros: Español vs. Sportivo, Pingüinos vs. Córdoba, Colón vs. San Martín, Football vs. Juventus y El Tala vs. San Lorenzo.



