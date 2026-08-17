Se diagramó Liga Provincial de Mayores Femenina

La Liga Provincial de Mayores Femenina de básquetbol contará con la participación de cuatro clubes y se pondrá en marcha a partir del 29 de agosto.



Los clubes que formarán parte del torneo serán Córdoba y 1536 Viviendas de Capital, Unión de Goya y Belgrano de Monte Caseros.



Los equipos competirán en tres cuadrangulares todos contra todos en donde se irán sumando los puntos en una tabla general. Luego, serán emparejados, el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, en series al mejor de tres partidos para definir a las finalistas.



La final se jugará al mejor de tres partidos para definir al campeón de la edición 2026.



El primer cuadrangular se jugará el 29 y 30 de agosto en Goya. El segundo tendrá como sede a la ciudad de Monte Caseros y se jugará del 12 al 13 de septiembre. Por último, el tercer y último cuadrangular previo a los playoffs se disputará en Capital el 26 y 27 de septiembre.



Cada plantel estará conformado por 20 jugadoras, sin fichas ni limitaciones por edad. Toda la Liga Provincial de Mayores Femenina será transmitido a través del canal oficial de la Federación de Básquet de la Provincial de Corrientes en YouTube.



