Gustavo Vergara logró la medalla de plata en el Panamericano

Una gran actuación cumplió Gustavo Vergara en el en el campeonato Panamericano de kickboxing WAKO que se concretó en Chile. El deportista correntino se quedó con la medalla de plata, mostrando un gran nivel y aumentando su ilusión en llegar al Mundial del próximo año.



Luego de superar los clasificatorios de Mar del Plata y Corrientes, Vergara fue confirmado para integrar el seleccionado de Argentina que dijo presente en el Panamericano.



El torneo internacional se disputó del 12 al 16 de agosto en Olmué, Región de Valparaíso. En paralelo se concretó el Panamericano de Seniors y Masters y el Sudamericano para las categorías menores. Desde Argentina viajaron alrededor de 50 competidores, distribuidos entre las diferentes categorías y modalidades.



Vergara compitió en Low Kick hasta 63,5 kg., en una llave con ocho participantes y se quedó con el segundo puesto. En su primer combate dio cuenta del representante de Chile y luego venció a un deportista de México. En la final cayó contra el local.



“Es una categoría muy exigente y el formato no te permite relajarte: es eliminación directa y, a medida que avanzaba, tenía que seguir cumpliendo con el peso correspondiente”, contó el correntino.

“Fue una competencia muy importante porque otorgó puntos para el ranking Panamericano y Mundial de WAKO. Se cumplió mi objetivo de hacer un buen torneo, disfrutar de poder representar nuevamente al país y seguir creciendo internacionalmente pensando también en el Mundial del próximo año”, agregó.



Para llegar al Panamericano hubo mucho trabajo durante todo el año.” En la preparación física estuve trabajando con Federico Sena, sumé al psicólogo deportivo Diego Fagioli y continué con el acompañamiento del Lic. Walter Dzurovcin. Todo esto siempre bajo la dirección de mi profesor Matías Murillo”, relató.



“También incorporé Pilates en Euphoria como complemento y cuento con el trabajo de mis kinesiólogos, Marlina Islas y Marcelo Castellano. Intentamos armar una preparación lo más completa posible porque, a este nivel, cada detalle suma”, dijo.



Vergara contó que “no vivo solamente del deporte: soy Licenciado en Relaciones Laborales, trabajo en Recursos Humanos y también participo en el ámbito académico. Entonces mi día a día consiste en tratar de compatibilizar trabajo, formación y deporte de alto rendimiento”.



A la hora de los agradecimientos, nombró, entre otros, al Hospital Alemán, Juan Corrales, sponsors, novia, familia y amigos.