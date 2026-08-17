Omega ganó la tradicional Regata “Asunción – Corrientes”

Concluyó la 34° edición de la histórica regata “Asunción – Corrientes”, organizada por el Yacht Club de Corrientes Omega ganó la prueba general. Taquicardia se quedó con la Serie A y Hatikva ganó las últimas dos etapas.

Después de varios días de navegación, tanto de ida como los cinco de vuelta a pura competencia, los veleros protagonistas de la prueba ofrecieron un cierre reñido en la general, y en cada serie.

El velero Omega se quedó con un duelo muy cerrado en la general, ante Taquicardia, que tuvo un desempeño formidable, ganando las tres primeras regatas. También se destacó el Hatikva, que ganó las últimas dos regatas. De esta manera la Copa Camba Donnet se vuelve a quedar en manos del Omega, de los hermanos Eduardo y Alberto “Bachi” Huwell, dos pioneros de la prueba, junto al juvenil, Lucas Viera.

En la Serie C el ganador fue el velero Arcos de Andrés de la Fuente, en la Serie B, el duelo quedó para el Omega, sobre el Clericó y en la serie más competitiva, la A, Sirocco no pudo frenar el buen andar del Taquicardia.

Luego de las etapas de navegación, divididos en 5 tramos, los 420 km de recorrido se concretaron con normalidad, pese a los pronósticos de escases de viento, se pudieron correr las cinco regatas previstas y finalizar navegando la última etapa frente a la playa Arazaty, ofreciendo un espectáculo único para quienes disfrutaban de la costanera sur.

La organización agradeció la participación y esfuerzo de todos los participantes, el acompañamiento y apoyo de las familias, como así también de los sponsor de la regata que es la prueba náutica más extensa de río y significa un evento además de deportivo, cultural y turístico, que coloca a Corrientes en el plano internacional, disfrutando de la vida en el río, recorriendo el Paraguay y Paraná.

Clasificación

Serie A: 1°) Taquicardia; 2°) Sirocco; 3°) Soleil; 4°) Bical; 5°) Hatikva; 6°) Karma; 7°) Novara II; 8°) Saravah.

Serie B: 1°) Omega; 2°) Clericó; 3°) Tovarich; 4°) Iyatek; 5°) Porfiado; 6°) Para que más

Serie C: 1°) Arcos

General: 1°) Omega; 2°) Taquicardia; 3°) Sirocco; 4°) Bical; 5°) Soleil.