Mundial de hockey: los Leones debutaron con una goleada a Japón

Nunca suele ser sencillo el debut en un Mundial, pero siempre es importante arrancar ganando y así lo hicieron Los Leones, que el domingo vencieron 3-0 a Japón en su estreno en la Copa del Mundo que se disputa en Bélgica y Países Bajos. Tras el empate 1-1 de Las Leonas ante Estados Unidos, llegó el turno del seleccionado masculino, que se presentó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen con una sólida actuación y sumó sus primeros tres puntos.

El equipo dirigido por Lucas Rey, que llegó a la cita mundialista después de ganar la Copa Panamericana 2025, buscará igualar o superar lo hecho por Argentina en 2014. En aquella edición, disputada en La Haya, Los Leones consiguieron el bronce, hasta ahora su única medalla en una Copa del Mundo masculina.

Así fue el triunfo de Los Leones en su debut en el Mundial

Los Leones salieron a buscar el partido y tuvieron la primera clara en el primer minuto de juego. Bautista Capurro cambió el ritmo, entró al área por la derecha y asistió a Lucio Méndez Pin, quien apareció por el medio y definió contra las piernas del arquero japonés.

Después de ese aviso, el partido se hizo más trabado. Argentina intentaba hacerse dueña de la bocha, aunque por momentos le costaba encontrar espacios ante un Japón ordenado y aparecieron algunas imprecisiones propias de un estreno mundialista. Lucas Toscani tuvo otra buena oportunidad con un revés dentro del área, pero el arquero nipón respondió para evitar el primero.

Japón también tuvo la suya al minuto seis de juego y obligó a aparecer a Tomás Santiago, que respondió con las piernas para mantener su arco en cero. Así se cerró un primer cuarto parejo, en el que Argentina tuvo sus chances pero todavía no lograba quebrar la resistencia rival.

El gol finalmente llegó en el segundo parcial. Y fue con una buena combinación argentina: Toscani (20') abrió hacia la izquierda con un flick para Nicolás Keenan, quien giró y metió nuevamente la bocha en el corazón del área. El propio Lucas continuó la jugada, apareció por el medio y metió el desvío para el 1-0 de Los Leones.

A partir de la ventaja, Argentina se acomodó mejor en el partido y a los 22' generó su primer córner corto. Tomás Domene buscó con la arrastrada al palo izquierdo, pero el arquero rival logró detenerla y la defensa despejó el rebote. Japón intentó responder, pero los dirigidos por Rey estuvieron firmes atrás y lograron sostener la diferencia para irse al descanso largo arriba.

Los Leones aguantaron y después lo liquidaron

Japón salió con otra intensidad al tercer cuarto y tuvo su primer córner corto del partido a los 32'. El capitán Raiki Fujishima buscó con una arrastrada alta, pero Tomás Santiago respondió para evitar el empate. Cinco minutos después, Kazumasa Matsumoto ingresó desde la derecha hacia el centro e intentó cruzar de revés al palo izquierdo del arquero, pero la bocha se fue ancha.

Los Leones respondieron a los 41' y estuvieron a centímetros del segundo: Tomi Domene recibió para su revés y sacó un fuerte remate que reventó el travesaño.

La diferencia seguía siendo mínima y los nipones se mantenían en partido. Sin embargo, con el correr de los minutos empezaron a arriesgar más en busca del empate y dejaron espacios que Argentina aprovechó en el último cuarto.

Una de las más claras llegó a los 49', con un envío largo de Nicolás Della Torre para Maico Casella, quien quedó mano a mano, buscó definir de revés cruzado y la tiró apenas afuera. Era otro aviso de Los Leones, que ya encontraban más espacios para atacar.

Hasta que a los 53' llegó la tranquilidad. Después de una serie de rebotes dentro del área japonesa, Lucio Méndez Pin se quedó con la bocha, encontró el espacio por el medio y sacó un revés vertical para poner el 2-0.

Con Japón jugado definitivamente en ataque, Los Leones fueron por más y encontraron el tercero antes del cierre. Martín Ferreiro armó la jugada, encontró a Méndez Pin y, después de un remate que no salió limpio, la bocha le quedó a Casella (57'), quien apareció frente al arco para empujarla y decretar el 3-0 definitivo.

Así, Los Leones superaron el siempre complicado estreno mundialista con una victoria sólida ante Japón y arrancaron sumando de a tres. Argentina marcha segunda en el Grupo A por diferencia de gol, detrás de Países Bajos, que lidera luego de golear 5-1 a Nueva Zelanda. La próxima fecha será este martes a las 13 justamente ante los neerlandeses, en un duelo clave por la punta de la zona.

Por su parte, Las Leonas, que marchan terceras tras arrancar con un empate 1-1 ante Estados Unidos, disputarán este lunes desde las 12 su segundo partido del Grupo B ante Alemania, el rival más duro de la zona, que viene de vencer 3-0 a Escocia, el más flojo del grupo.

Olé