Las declaraciones de Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, manifestó este martes su certeza de la continuidad del delantero Julián Alvarez, ya que está “más que claro” lo que ha expresado Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, “tajantemente” sobre su permanencia, por lo que señaló que “esto es como en los juicios, no ha lugar”.

“Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en la que habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones (físicas de entrenamientos, tras sumar tan sólo una semana de pretemporada) que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”, expresó en la rueda de prensa previa al encuentro contra Málaga por la primera fecha de La Liga.

“Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, continuó el técnico sobre el atacante, que se incorporó el pasado martes a la pretemporada del Atlético, tras las vacaciones después del Mundial 2026, entre el ruido de su deseo aún no cumplido de fichar por Barcelona.

En ese sentido, el técnico expuso que “la gente opinará y pensará lo que tenga que pensar” cuando fue preguntado por si el hincha del Atlético merece una disculpa del atacante argentino, campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026 con la Albiceleste.

“Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, con Diego Costa, con (Antoine) Griezmann, hoy con Julián y soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos”, advirtió.

Espn