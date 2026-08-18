Boca visita a Recoleta en busca de los cuartos de la Copa Sudamericana

Boca visita a Recoleta de Paraguay este martes desde las 19, en el Defensores del Chaco de Asunción, por la revancha de octavos de final. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará cerrar la serie y avanzar a los cuartos de la Copa Sudamericana.

El Xeneize llega con una ventaja de 3-1 conseguida en el partido de ida. Ahora, pese a ser visitante, el equipo de Arruabarrena jugará la vuelta frente a un estadio repleto de hinchas argentinos, ya que está previsto que concurran unos 20.000 fanáticos de Boca y solo 2.000 seguidores de Recoleta.

Las bajas y la incógnita del esquema

Arruabarrena deberá definir cómo reemplazará a Leandro Paredes, quien sufrió una inflamación en el isquiotibial izquierdo durante el partido contra Platense. El mediocampista no viajará a Paraguay y será una de las principales ausencias del equipo argentino.

También quedaron descartados Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes también terminaron con diferentes lesiones musculares frente a Platense. Dylan Gorosito reemplazará a Lozano, mientras Ayrton Costa ocupará el lugar de Pellegrino.

La principal incógnita estará en el esquema que utilizará Arruabarrena para afrontar la ausencia de Paredes. El entrenador puede apostar por un 4-2-3-1 o mantener el habitual 4-3-3.

Una posibilidad contempla el ingreso de Miguel Merentiel para acompañar el ataque y modificar la estructura del equipo. La otra alternativa mantiene tres mediocampistas, con Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech como opciones.

Valencia, ante la posibilidad de debutar

La otra novedad importante en Boca será la presencia de Enner Valencia entre los convocados. El delantero ecuatoriano completó durante los últimos días su proceso de adaptación y reacondicionamiento físico.

El atacante de 36 años utilizará la camiseta número 30 y tiene posibilidades de sumar sus primeros minutos con Boca.

Posible formación de Boca

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

Con información de TyC Sports.